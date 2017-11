Stübchen sucht Handwerkerin Im Erlichthof Rietschen wird ein Schrotholzhaus frei. Es soll künftig nicht nur Schlafgäste beherbergen.

Ist zurzeit noch nicht verwaist: das Glasstübchen im Erlichthof. © Erlichthof

Schon seit geraumer Zeit wird Töpfermeisterin Susanne Arlet immer mal wieder gefragt, wann sie denn ihre Sachen packt und im Erlichthof aufhört. „Ich höre aber doch gar nicht auf“, sagt die Kunsthandwerkerin aus der Keramikscheune. Zwei andere Siedlerinnen haben angekündigt, sich mit dem Saisonende zurückzuziehen, Glasmalerin Gabi Schmidt und Töpferin Sabine Rosemann hören auf. Während die Töpferin aus Teicha gerne weitermachen würde im Erlichthof, hört Gabi Schmidt ganz auf.

Damit wird das Glasstübchen frei, ein verhältnismäßig kleines Haus. Für die anderen Akteure im Erlichthof ist das ein Grund, laut und deutlich an die Gemeinde als Eigentümer der Schrotholzsiedlung das Signal zu senden, dass sie bei der Neuverpachtung darauf achten soll, wieder kunsthandwerkliches Leben in das Häuschen zu bringen. Und ganz eindeutig sagen sie auch, dass sie über die regelmäßig zusammenkommende Projektgruppe in die Entscheidungsfindung einbezogen werden wollen. „Der seit vielen Jahren praktizierte Kodex, dass sich ein Bewerber mit Person und Produkt in der Projektgruppe vorstellt, wurde hierbei ... nicht eingehalten“, wird mitgeteilt. Ein klares Nein gab es zu dem Vorschlag, dass aus dem Glasstübchen eine Ferienunterkunft wird. Und weil die Siedlerinnen, Wirtinnen, die Chefin von der Touristeninfo und die Mitglieder des Fördervereins festgestellt haben, dass die Gemeinde die Werbung nach neuen Mitstreitern für das Glasstübchen durchaus noch aktivieren könnte, richteten sie folgenden Appell an die Gemeinde: „Die Werbung für das Objekt wurde seitens der Gemeinde noch nicht voll ausgeschöpft, nur eine Annonce im Rietschener Anzeiger ist nicht ausreichend. Weitere Suchoptionen wären Handwerkskammer, Jobcenter, Polen und Tschechien, Absolventen von Kunsthochschulen und anderes mehr.“

Obwohl die Tage kurz und dunkel sind zurzeit, ist von Saisonende in den einzelnen Schrotholzhäusern nichts zu spüren, denn die Handwerker, Händler und Wirte bereiten sich auf das Weihnachtsgeschäft vor. Erst danach werden sie die Muße finden, das Geschäftsjahr 2017 zu bewerten, sagt Susanne Arlet. Schon jetzt lasse sich aber sagen, dass die Erlichthofsiedlung auch dieses Jahr wieder Tausende von Besuchern anzog. Der Parkplatz kostet nichts und auch fast immer muss kein Eintritt bezahlt werden, Ausnahme ist der Museumshof. Dass zu den besonders großen Veranstaltungen ein kleiner Obolus von den Besuchern zu zahlen ist, hat sich mittlerweile eingebürgert. Dem Erlichthofteam hilft das wirtschaften. Die Sorge von Marion Girth, der Managerin der Erlichthofsiedlung vor der Einführung, dass weniger Besucher kommen, blieb weitgehend unbegründet.

Auch im kommenden Jahr stehen Veränderungen ins Haus beziehungsweise in die Siedlung. Mit großer Spannung blicken die Siedler auf die folgende Saison. Die Forsthaus-Gaststätte hat eine neue Pächterin gefunden. Bürgermeister und Gemeinderäte des Ortes bekennen sich zu mehr Verantwortung für das Siedlungsmanagement. Das freut die Akteure. Auch für die Nachfolge von Marion Girth und ihres Teams wurden vor wenigen Tagen die Weichen gestellt. Bleibt also die Frage nach dem Glasstübchen. Und weil die Siedlerinnen nicht nur kritisch ihre Sorgen und Wünsche beim Rietschener Bürgermeister und den Gemeinderäten anmerken, sondern auch kreativ und engagiert für den Erlichthof auch außerhalb ihrer eigenen Geschäfte unterwegs sind, entstand jetzt eine sogenannte Kontaktanzeige. Die ist nicht nur lesens- sondern auch liebenswert. Deswegen sollte es mit dem Teufel zugehen, wenn sich nicht jemand findet, der in den Erlichthof passt und hier sein Kunsthandwerk präsentiert.

zur Startseite