Studienarbeiten zum Bahnhof bald fertig Was passiert mit dem Königsteiner Bahnhof? Vorschläge kommen von Studenten aus Dresden.

Königstein überlegt, das Bahnhofsgebäude zu kaufen. Aber nur, wenn das Haus sinnvoll genutzt werden kann. © Marko Förster

Königstein. Die beiden Arbeiten, die sich mit dem bautechnischen Zustand des Königsteiner Bahnhofs beschäftigen, werden demnächst fertiggestellt. Laut Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) werde die Projektarbeit Mitte März den Prüfern vorgestellt, die Diplomarbeit werde Ende Mai verteidigt. Anschließend werden die Bauingenieursstudenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ihre Arbeiten auch im Stadtrat vorstellen. Beiden Studenten sei unter Aufsicht von Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG auch Zugang zum Bahnhofsgebäude gewährt worden, so Kummer. Zuvor hatte bereits ein Student der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in seiner Masterarbeit untersucht, wie der Bahnhof in Königstein genutzt werden könnte. Die Ergebnisse der Arbeiten kann der Stadtrat nutzen, um zu entscheiden, ob die Stadt das Gebäude von der Deutschen Bahn erwirbt. (SZ/kk)

