Studie zu Turbo-Internet geplant Klingenberg prüft Möglichkeiten eines Breitbandausbaus. Derzeit ist dort aber noch Geduld gefragt.

Nach dem Grundsatzbeschluss für einen Breitbandausbau in der Gemeinde Klingenberg ist das Vorhaben nun einen weiteren Schritt vorangekommen. Der Gemeinderat hat sich vor Kurzem festgelegt, welches Unternehmen dazu dieses Jahr eine Machbarkeitsstudie erstellen soll. Den Zuschlag erhielt die Innok@GmbH. Das Ingenieurbüro für Fragen der Breitbandkommunikation aus Lauchhammer in Brandenburg wird beauftragt, sobald das Fördergeld des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur dafür bewilligt worden ist.

Der Bund stellt jeweils 50 000 Euro für unterversorgte Kommunen als Anschubfinanzierung in Aussicht. So sollen Studien zu konkretem Bedarf und technischen Möglichkeiten vor Ort finanziert werden.

Rund 20 500 Euro will Klingenberg dabei direkt für die Studie bereitstellen. Der große Rest würde in die Steuerung von damit verbundenen Projekten fließen, heißt es aus Klingenbergs Gemeindeverwaltung.

In Klingenberg mit seinen fast 2 000 Haushalten gibt es vor allem im Bereich der Altgemeinde Pretzschendorf derzeit nicht jene Breitband-Versorgung wie in der Altgemeinde Höckendorf. Dort fand bereits vor rund fünf Jahren so ein Ausbau statt. Jedoch muss angesichts der technischen Entwicklungen seither auch dort geprüft werden, was möglich ist, um schnellere Datenübertragungsraten zu garantieren. (SZ/skl)

