Studie zu neuem Parkdeck in Arbeit Am Bahnhof Potschappel sollen zusätzliche Stellflächen geschaffen werden. Noch wird der Bedarf ermittelt.

Parkdecks helfen, auf geringem Raum viele Autos unterzubringen. © Symbolfoto: Rene Meinig

Freital. Im aktuellen Haushaltsplan der Stadt Freital sind bereits 2,1 Millionen Euro für den Bau eines neuen Parkdecks am Bahnhof Potschappel eingeplant. Wie das Rathaus nun mitteilt, soll Ende Januar auch eine Studie dazu fertig sein. Mit dieser soll geklärt werden, wie hoch der Bedarf an zusätzlichen Parkplätzen überhaupt ist. Dazu wurde im vergangenen Jahr die Zahl der belegten Parkplätze am Bahnhof an zwei ausgewählten Tagen gezählt. In einem weiteren Schritt wurden Befragungen im Bereich des Bahnhofes durchgeführt.

Diskussionen um weitere Parkplätze gibt es seit Jahren. Auf dem Platz des Handwerks vor dem Bahnhof gibt es zwar einen sogenannten Park-and-ride-Parkplatz. Allerdings ist dieser mit zehn Plätzen viel zu klein – und das, obwohl der Bahnhof zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in der Region zählt. Zuletzt hatte der VVO mitgeteilt, dass die Fahrgastzahlen in Freital nach oben gehen. (SZ/win)

