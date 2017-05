Studie lobt Ausbildung bei Neways Ein Magazin kürt das Unternehmen zu einem der besten Betriebe in Deutschland.

Neways Electronics Riesa gehört zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. © Sebastian Schultz

Neways Electronics Riesa gehört laut einer Studie zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. In der Kategorie „Dienstleistungen“ erreichte das Riesaer Unternehmen mit 100 Punkten die volle Punktzahl und ist damit Testsieger in diesem Bereich.

Für die vom Wirtschaftsmagazin Focus Money und Deutschland Test in Auftrag gegebene Studie wurden die Ausbildungsbeauftragten der 5 000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands befragt. In dem Fragebogen beantworteten sie unter anderem, inwiefern Auszubildende der jeweiligen Betriebe Zugang zu gesonderten Förderprogrammen erhalten, es Zusatzleistungen für die Auszubildenden gibt und wie sie bezahlt werden. Auch die Übernahmequote in den Betrieb spielte eine Rolle.

„Diese Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz und zeigt uns, dass Neways Electronics Riesa in der Region Meißen ein starker Ausbildungspartner ist“, sagt Personalleiterin Maja Pohle. „Wir möchten dem Nachwuchs alle Voraussetzungen bieten, die er für eine erfolgreiche Ausbildung im Bereich Elektrotechnik braucht. Und das scheint uns bisher sehr gut gelungen zu sein“, so Maja Pohle.

Neways Electronics Riesa, ehemals BuS Elektronik, stellt als Dienstleister elektronische Steuerelemente her, die unter anderem in Autos, Flugzeugen, Zügen oder Klimaanlagen eingebaut werden. Der Riesaer Standort gehört seit 2014 zum Neways-Konzern. (SZ)

www.bus-elektronik.de

