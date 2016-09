Studie bescheinigt viele Straßenbahnunfälle

65 Personen wurden zwischen 2009 und 2011 bei Unfällen mit einer Straßenbahn in Dresden schwer verletzt oder getötet. Das sagt zumindest eine Studie der Unfallforschung der Versicherer (UVD). Damit gehöre die Landeshauptstadt zu den zehn gefährlichsten deutschen Städten. Bezogen auf die Länge des Straßenbahn-Streckennetzes nimmt Dresden Platz neun darin ein. Ganz vorn rangiert Karlsruhe, gefolgt von Freiburg und Köln. Dieser Aussage widerspricht jedoch der Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe Falk Lösch. „Wir bekommen jährlich die Zahlen vom Statistischen Bundesamt und die decken sich nicht mit denen der Studie. Ich denke, dass diese Studie nicht belastbar ist“, so Lösch.

Rund drei Viertel der getöten Personen bei Unfällen mit Straßenbahnen in Deutschland sind Fußgänger, rund 16 Prozent Radfahrer. Bei den wenigsten ist die Straßenbahn Hauptverursacher, nur bei 16 Prozent. Vor allem Pkw führen an Kreuzungen und Einmündungen Unfälle herbei, so die Studie. (SZ/kh)

