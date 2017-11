Studentin widerspricht Weinbauverband Von einer durchdachten Reaktion könne keine Rede sein, so Katharina Kretschmer.

Die abgelehnte Bewerberin für das Amt der Sächsischen Weinkönigin Katharina Kretschmer widerspricht dem Weinbauverband. © privat

Die abgelehnte Bewerberin für das Amt der Sächsischen Weinkönigin Katharina Kretschmer hat sich jetzt zu einem am Montag in der SZ erschienenen Interview mit Weinbauverbandschef Lars Klitzsch geäußert. Eine ihrer Kritiken an dem Ausschluss von der Wahl betraf die fehlende Antwort auf ihren Widerspruch gegen die Ablehnung. Klitzsch hatte dazu auf ein Telefonat von 30 Minuten Länge am 8. September verwiesen. In diesem sei Katharina Kretschmer der Beschluss des Vorstandes erläutert worden.

Dagegen schreibt die Studentin, das Telefonat habe nachweislich am 5. September stattgefunden und knapp 22 Minuten gedauert. „Da am Morgen desselben Tages der Brief an den Verband bei der Post eingeworfen wurde, kann zu diesem Zeitpunkt unmöglich von einer durchdachten Reaktion auf den Widerspruch die Rede sein“, so die 26-Jährige. (SZ/pa)

