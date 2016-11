Studentenjux endet glimpflich Ein 23-Jähriger versprühte einen Feuerlöscher nach einer Uni-Fete. Der Fall habe nichts in seinem Gerichtssaal zu suchen, rüffelt der Richter die Ankläger.

© Symbolfoto: dpa

Wenn Studenten nachts im alkoholgetrübten Übermut Dinge anstellen, die ihnen, nüchtern betrachtet, peinlich sind, dann haben sie wahrscheinlich einiges darüber gelernt, wo der Spaß endet. Konkret geht es um eine Sause bei den Bauingenieuren der TU Dresden im Juni. Dort hatte ein 23-jähriger Deutscher gegen 4 Uhr morgens im Beyer-Bau einen Feuerlöscher zweckentfremdet und vor dem Gebäude versprüht. Weil irgendjemand an diesem Morgen die Polizei alarmiert hatte, zog die Studenten-Eselei nun weite Kreise.

Am Dienstag stand der Student, ein angehender Verfahrensingenieur, vor Richter Ralf Schamber am Amtsgericht Dresden. „Ich habe es gemacht und bereue es sehr“, sagte der Angeklagte. Es sei ein „Dummer-Jungen-Streich“ gewesen, als er mit anderen Studenten nachts aufgeräumt habe. Er habe den Pulverlöscher von der Wand genommen und ihn im Freien versprüht.

Wer hatte nicht schon einmal solche Gedanken? Die Staatsanwaltschaft Dresden jedoch versteht da keinen Spaß. Sie hatte den Studenten wegen „Beeinträchtigung von Nothilfemitteln und Sachbeschädigung“ angeklagt. Angeblich habe der Mann den Löscher abgerissen und dabei einen „Schaden an der Wand in nicht unerheblicher Höhe“ verursacht. Doch in der Akte findet sich dazu nichts. Laut Uni-Verwaltung belaufe sich der Gesamtschaden auf 30 Euro – eine Füllung Löschpulver. Richter Schamber hat daher den Strafbefehl – die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 450 Euro – gegen den nicht vorbestraften Studenten nicht erlassen. Da die Staatsanwaltschaft eine Einstellung des Verfahrens ablehnte, fand nun der Prozess statt – mit deutlichen Worten des Richters an die Adresse der Ankläger: „Solche Sachen gehören nicht in den Gerichtssaal.“

Nach einer erneuten Denkpause hat die Staatsanwaltschaft eine Einstellung beantragt. Der erleichterte Student sicherte zu, die geforderte Auflage von 100 Euro zugunsten des Sonnenstrahl e.V. zu begleichen. Ein bisschen Strafe muss eben sein.

