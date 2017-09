Studentenhaus erhält neuen Glanz Das Tusculum auf der August-Bebel-Straße wird seit Juni saniert. Dabei wird nicht nur das Dach erneuert.

Bisher ziert noch ein Gerüst das spätklassizistische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Ab Dezember können die Räumlichkeiten wieder für studentische Nutzung angemietet werden. © René Meinig

Momentan umschließt noch ein Baugerüst das Studentenhaus in Strehlen. Im Juni wurde mit den Sanierungsarbeiten an der Dachkonstruktion begonnen. Im Dezember sollen die Arbeiten am 124-jährigen Gebäude abgeschlossen werden.

Nach Übernahme des Hauses 1994 durch das Studentenwerk Dresden hat sich schon einiges getan. Bis heute wurden im Gebäude bereits über eine Million Euro investiert, sagt Rainer Freckmann, Fachbereichsleiter Kultur des Studentenwerks. Dabei ging es vor allem um die Erneuerung und den Umbau des Keller- und Erdgeschosses. Nun muss auch an das Gebälk, die Fassade und die Innenräume des Obergeschosses gedacht werden. Ursprüngliche Wände werden bei den Bauarbeiten versetzt, sodass sogar ein zusätzlicher Probenraum samt eigener Sanitäranlage für die obere Etage entsteht.

Die Kosten der kompletten Sanierung liegen bei 750 000 Euro, die ausschließlich aus Eigenmitteln des Studentenwerks finanziert werden. Für die Kulturarbeit der Studentenwerke gibt es nämlich keine öffentliche Förderung, teilt Freckmann mit. Somit müssen alle baulichen Neuerungen am Tusculum aus studentischen Semesterbeiträgen finanziert werden.

Dabei gab es bei den Bauarbeiten auch die eine oder andere unschöne Überraschung. So waren die Dachbalken deutlich stärker beschädigt, als erwartet. Das Holz war sehr nass. Zum anderen stiegen auch die Preise zwischen der Planung und der Ausführung des Baus aufgrund der vielen Aufträge in Dresden stärker als normal an, berichtet Freckmann. Das machte es sehr schwer, Handwerker zu bekommen. So konnte die Sanierung des historischen Lichthofes mit seinem repräsentativen Stuck - und Holzwerk nicht sofort realisiert werden. Derzeit ist dieser durch eine in den 1970er-Jahren eingezogene Decke im Foyer verschlossen. Er werde nun so hergerichtet, dass die Arbeiten an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können.

Das Haus wird normalerweise an fünf Wochentagen durch etwa 40 studentische Gruppen, wie die TU Bigband oder das Dresdner Gitarrenensemble, für künstlerische Proben genutzt. Darüber hinaus finden hier regelmäßig Tanzkurse des Universitäts-Sportzentrums statt. Donnerstags und samstags können die Räume auch für private Anlässe angemietet werden. Nach der Sanierung stehen insgesamt acht Probenräume zur Verfügung.

Seinen Namen erhielt das Tusculum von einer alten Stadt in Latium, unweit von Rom, in der wohlhabende Römer einst ihre Villen bauten.

