Studenten wohnen in Dresden günstig In anderen Uni-Städten werden fast 20 Euro pro Quadratmeter fällig. Aber es geht auch billiger.

Pünktlich zum Semesterstart geht wieder die große Suche nach kleinen Wohnungen los. In Dresden leben Studenten relativ günstig, wie eine Mietpreis-Studie des Internetportals „Immowelt“ ergeben hat. Für eine bis zu 40 Quadratmeter große Wohnung zahlen sie in der sächsischen Landeshauptstadt im Schnitt 7,80 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Ein Schnäppchen, wenn man sich die Preise in München anschaut. Dort sind 19,70 Euro je Quadratmeter für eine Ein-Zimmer-Wohnung fällig. In Frankfurt am Main sind es immerhin noch 14,10 Euro. Aber es geht auch deutlich günstiger als in Dresden. Mit 5,20 Euro zahlen Studenten in Chemnitz am wenigsten. Auch Leipzig ist etwas billiger (6,80 Euro). „In Städten mit chronisch angespanntem Wohnungsmarkt konkurrieren finanzkräftige Studenten mit berufstätigen Singles und Wochenendheimfahrern um kleine Wohnungen“, heißt es von „Immowelt“. Basis der Studie waren 25 600 Ein-Zimmer-Wohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern, die im Jahr 2016 in den 65 untersuchten Universitäts-Städten auf „Immowelt“ inseriert wurden. Allein an der TU haben im vergangenen Jahr 7 630 junge Leute ein Studium begonnen. An der HTW waren es im Herbst rund 1 300 Erstsemester. (SZ/sr)

