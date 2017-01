Studenten steigen auf vegan um In den Dresdner Mensen wird mehr und mehr ohne Fleisch gekocht. Dafür gibt es jetzt Lob von einer Tierrechtsorganisation.

Dresden hat jetzt eine der vegan-freundlichsten Universitätsmensen in ganz Deutschland. Die Tierrechtsorganisation Peta hat die Mensa Zeltschlösschen am Nürnberger Platz nun ausgezeichnet. Mit bis zu drei Vegan-Sternen werden Auswahl, Regelmäßigkeit und Kennzeichnung rein pflanzlicher Gerichte, geschulte Mitarbeiter, besondere Aktionstage und Werbung für vegane Ernährung belohnt. Nachdem es 2014 für keinen Stern für die Dresdner Mensen reichte, sind es 2016 nun gleich drei. Deutschlandweit haben 21 Mensen drei Vegan-Sterne bekommen.

Die meisten Hauptmensen in Deutschland bieten fast täglich ein veganes Gericht an. So auch die Dresdner Essenausgabe. Hier kommen Falafel-Burger mit Pommes, gebackener Blumenkohl mit Dillsoße und Petersilienkartoffeln oder sogar veganer Braten mit Feigen-Walnussfüllung auf den Tisch. Auch die Aktion „Oma kocht vegan“ sei gut angekommen, teilt das Studentenwerk Dresden mit, das die Mensa betreibt. Die Einrichtung betreut insgesamt 15 Mensen und Cafeterien in Dresden und Tharandt. Dazu gehört auch die erste Bio-Mensa der Stadt im Potthoff-Bau der TU Dresden. (SZ/acs)

zur Startseite