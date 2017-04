Studenten reinigen altes Kaufhaus für Kunstfestival Die elfte Zukunftsvisionen-Schau findet im Mai in der Steinstraße in Görlitz statt. Dafür läuft derzeit eine Spendenaktion im Internet.

Studenten putzen das alte Kaufhaus Totschek in der Steinstraße 2 bis 4. Sie machen es dieses Jahr zum Veranstaltungsort für Zukunftsvisionen, das Festival für zeitgenössische Kunst. Vom 20. bis 27. Mai zeigt es Werke von 21 Künstlern. © pawel sosnowski/80studio.net

Nach dem Filmteam kommen die Studenten: Das alte Kaufhaus Totschek in der Steinstraße 2 bis 4 diente im vorigen Mai als Kulisse bei Dreharbeiten für den Streifen „Es war einmal in Deutschland“, in diesem Mai nun findet das studentische Kunstfestival Zukunftsvisionen hier statt. Seit 2007 nutzt es jedes Jahr ein anderes leer stehendes Haus als Ausstellungsort, zunehmend auch für ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik, Tanz, Workshops und vielem mehr – diesmal vom 20. bis 27. Mai. Einerseits geht es darum, auf den Leerstand aufmerksam zu machen, zum anderen um Kunst und Kultur.

„Für dieses Jahr haben wir Zusagen von 21 Künstlern aus Deutschland und dem Ausland bekommen, die ausstellen werden“, sagt Carolin Renner vom Zukunftsvisionen-Team. Das Rahmenprogramm steht zu großen Teilen schon fest. So werden zur Vernissage Tänzer des Gerhart-Hauptmann-Theaters auftreten, danach gibt es eine Lichtshow und eine Party. An den folgenden Tagen sind jeweils ab 14 Uhr Führungen durch die Ausstellung geplant, zudem zum Beispiel eine Kurzfilmnacht, ein Poetry Slam, mehrere Workshops sowie Barabende. Nähere Infos gibt es demnächst auf der Internetseite des Festivals.

Parallel haben die Studenten längst begonnen, das Haus auf Vordermann zu bringen, Möbel zu rücken, Schutt und Dreck in Treppenhäusern zu entfernen, einige Räume begehbar zu machen, im zweiten und dritten Stock sehr viel Staub zu fegen, die Fenster zu putzen und den Innenhof von Unkraut zu befreiten. „Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns“, sagt Carolin Renner. An den Fenstern in der Steinstraße sind Fotos von den Vorbereitungen ausgestellt.

Um das Festival zu finanzieren, läuft im Internet wieder eine Crowdfunding-Aktion auf der Plattform Startnext. Dort wollen die Studenten insgesamt 4 500 Euro sammeln. Wer spendet, kann sich auf der Seite ein Dankeschön auswählen – abhängig von der Höhe der Spende. Für fünf Euro zum Beispiel gibt es wahlweise einen Anstecker oder einen selbstgebastelten kleinen Geldbeutel, für zehn Euro ein Tagesticket für das Festival oder einen kleinen selbst gebackenen Kuchen, für 30 Euro ein T-Shirt, eine Mütze oder einen Baumwollrucksack. Wer größere Beträge spendet, wird entsprechend belohnt: Für 150 Euro kann man zwischen einem professionellen Fotoshooting und einem exklusiven Candlelight-Dinner am 19. Mai für zwei Personen im Zukunftsvisionen-Haus wählen. Bei Kerzenschein wird dort ein vielseitiges Buffet angerichtet. Gut 1 400 Euro und damit fast ein Drittel der Summe ist schon beisammen. Die Aktion läuft aber noch bis 6. Mai.

