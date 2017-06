Studenten liefern zwei wichtige Erkenntnisse über das Seminar zur Görlitzer Stadthalle

Ein Semester lang haben die Studenten den Stadthallen-Befürwortern zugehört, im zweiten Semester wollen sie selbst Ideen für das Gebäude entwickeln und aufschreiben. Doch schon jetzt sind sie zu zwei ganz wichtigen Erkenntnissen gelangt. Erstens: Bisher sind es vor allem die Älteren, die die Stadthalle wieder so erleben wollen, wie sie früher war. Junge Leute mit Zukunftsvisionen sind bisher nur selten in Erscheinung getreten. Und zweitens: Eine Stadt wie Görlitz kann den Unterhalt des Gebäudes nicht allein finanzieren. Ein dritter Punkt fehlt noch: Bisher gibt es kein Betriebskonzept und auch niemanden, der die Stadthalle betreiben will, wenn sie einmal saniert ist.

Die Studenten sind in den ersten Monaten ihres Seminars schon ganz schön weit gekommen. Verwaltung und Stadträte sollten die Erkenntnisse der angehenden Kulturmanager zur Grundlage nehmen, um das weitere Vorgehen bei der Stadthalle zu überdenken. Es wäre fatal, einfach ins Blaue hinein zu sanieren, ohne wirklich alle Generationen im Boot zu haben, ohne einen handfesten Finanzierungsplan für die Unterhaltskosten und ohne einen Betreiber. Erst wenn der Rahmen steht, ist eine Sanierung sinnvoll.

