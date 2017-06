Studenten laden zur Präsentation Die Projektarbeit zur Belebung der Bautzner Straße 17 wird am 21. Juni der Öffentlichkeit vorgestellt. Vor der Musikfete.

Die Klosterbäckerei hat sich schon an der Bautzener Straße angesiedelt. © Rene Plaul

Die Studenten der Fachhochschule Dresden freuen sich auf das anstehende Fest zum kalendarischen Sommeranfang in Kamenz. Denn an diesem Tag möchten sie zur abschließenden Präsentation der Arbeitsergebnisse für das Projekt „More or Lessing“ Projekt. Worum ging es da? Seit Oktober letzten Jahres existiert eine Kooperation zwischen dem Citymanagement der Stadt Kamenz unter Anne Hasselbach, der Außenstelle der Klosterbäckerei Panschwitz-Kuckau unter Andreas Oschika und den Studierenden der Fachhochschule Dresden. Das semesterübergreifende Projekt besteht aus Studenten der Studienrichtungen Medieninformatik, Grafikdesign, Modedesign und Business Administration. Es hat zum Ziel, ein Ladenkonzept für das leer stehende Objekt auf der Bautzner Straße 17 zu entwickeln und zusätzlich die Klosterbäckerei im Mediendesign und bei der Entwicklung neuer Arbeitsbekleidung zu unterstützen.

Nach Umfragen, Auswertungen, Designideen und Gesprächen nähert sich die Projektzeit dem Ende. Die „hervorragenden Zusammenarbeit mit allen Beteiligten“ wird schon jetzt ausdrücklich gelobt. Nun aber geht es daran, die Ergebnissen und zu präsentieren. Alle Kamenzerinnen und Kamenzer sind eingeladen, zu erfahren, was sich die Studenten überlegt haben. Neben einem Einrichtungskonzept, Farb- und Gestaltungsideen sowie Marketingkonzepten gibt es außerdem eine kleine Modenschau mit der Vorstellung neuer Arbeitsbekleidungsentwürfe zu bestaunen. Am 21. Juni eröffnet das Geschäft auf der Bautzner Straße ab 16 Uhr für geladene Gäste und neugierige Besucher zur Hauptpräsentation. Man kann auch im Laufe des Abends in der Bautzner Straße 17 aufschlagen, heißt es ausdrücklich. Immerhin ist viel Bewegung in der Stadt – bei der mittsommerlichen Fête de la Musique.

