Studenten entwickeln für Porsche Geschäftsideen Der Autobauer und die Leipziger Handelshochschule betreuen gemeinsam junge Gründerteams.

Dank der Digitalisierung wird das Auto in den kommenden Jahren quasi neu erfunden. Porsche steht dabei vor einer besonderen Herausforderung: Der Porschefahrer fährt gern selbst, doch wie kann ihm dieses Erlebnis auch in Zeiten autonomen Fahrens erhalten werden? Das ist nur eine Frage von vielen, die den Zuffenhausener Autobauer umtreibt, wenn es um die digitale Zukunft geht. Weitere sind, wie man Fintech-Konkurrenten beim Thema Autofinanzierung auf Abstand halten kann. Oder wie sich Big-Data-Analysen nutzen lassen und wie die Mitarbeiter bei der digitalen Transformation mitgenommen werden können.

Die Antworten darauf will Porsche nicht allein suchen. Vor drei Monaten startete der Autohersteller gemeinsam mit dem SpinLab, der Start-up-Schmiede der Handelshochschule Leipzig (HHL), das Projekt „Open Innovation Lab“. 26 HHL-Studenten aus 14 Ländern, Wissenschaftler und Porsche-Experten wurden in vier Teams aufgeteilt, um an Ideen für Finanzdienstleistungen, datenbasierte Geschäftsmodelle und für die digitale Erlebniswelt Sportwagen zu arbeiten.

Eine achtköpfige Jury wählte nun Anfang der Woche in Leipzig zwei Siegerteams aus, die ihre Ideen weiterentwickeln können. Überzeugt hat zum einen das Fintech-Team mit seiner Versicherungslösung. „Wir haben überlegt, welche Daten man künftig aus dem Auto nutzen kann, um eine situationsbasierte Versicherung zu entwickeln, die man unbürokratisch und einfach im Internet abrufen kann, wenn man sie braucht“, erzählt HHL-Studentin Katharina Knuth freudestrahlend. „Eine sehr gute Idee, die schon detailliert ausgearbeitet und super präsentiert wurde“, lobt Joachim Lamla, Jurymitglied und in der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH für die Finanzen zuständig. Bei der Bewertung der Vorschläge hätte die Jury auf den Innovationsgrad, das Geschäftsmodell und die Darstellung dieser geachtet, zählt er die Auswahlkriterien auf. Das andere Gewinnerteam ist das Porsche Experience Team, das daran arbeitet, wie der Porschefahrer auch im Virtual Reality-Zeitalter noch selbst die Hand am Steuer haben kann. Was die sechs Studenten, von denen vier aus Asien kommen, vorschlagen, wollen die Porsche-Experten nicht verraten. Nur so viel: „Wenn sie mit Wettbewerbern autonom fahren werden, können sie fernsehen oder E-Mails lesen. Bei uns werden sie emotionale Dinge erleben können“, macht Martin Roth, Leiter der Strategie Finanzen und Risikomanagement neugierig. Er zeigte sich beeindruckt von der Professionalität der Studenten.

Das können die beiden Leipziger Porsche-Mitarbeiter Conny von Ludwig und Robin Frisch nur bestätigen. Sie haben drei Monate lang das Team betreut, das sich mit der Digitalisierung in der Produktion auseinandersetzte. „Es war spannend zu sehen, welchen Stellenwert die Einbeziehung von Mitarbeitern in anderen Kulturen und Ländern hat“, sagt Frisch. Die sieben Teammitglieder kamen aus Kanada, Rumänien, Island und Indien. Von Ludwig ist begeistert von der schnellen Auffassungsgabe der Studenten und wie rasant sie die Informationen verarbeiten. „Da kamen wir manchmal selbst nicht hinterher“, sagt er und lacht.

Andreas Pinkwart überrascht das nicht. Der Rektor der Handelshochschule kennt seine Studenten. Er fand vor allem interessant, wie stark die Studenten den Porsche-Geist verinnerlicht und sich in Bedürfnisse der Kunden des Sportwagenbauers hineinversetzt haben. Die HHL hat ähnliche Start-up-Projekte schon mit anderen Unternehmen veranstaltet. Diese Kooperation mit Porsche bezeichnet er als „sehr intensiv von beiden Seiten“. Die Porsche-Mitarbeiter hätten sich viel Zeit genommen und seien eng in die einzelnen Teams eingebunden gewesen. Das zeige, wie ernst das Unternehmen die Themen nehme. „Das Projekt läuft so gut, weil Porsche klargemacht hat, dass hohe Qualität eingefordert, aber auch wertgeschätzt wird. Das erhöht die Motivation“, betont Professor Pinkwart.

Die zehn Studenten der beiden Gewinnerteams haben nun die Chance, neben der Siegerprämie von insgesamt 10 000 Euro, ihre Ideen in den kommenden sechs Monaten im HHL-SpinLab zur Umsetzungsreife weiterzuentwickeln. Aber auch die anderen gehen nicht ganz leer aus. „Wir stellen Mitarbeiter ein. Ich lade sie ein, im Dialog zu bleiben und sich zu bewerben“, ermunterte Thilo Koslowski, der Chef der neuen Tochter Porsche Digital GmbH.

