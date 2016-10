Stromverbrauch leicht gesunken Die Kunden der Meißner Stadtwerke verbrauchten 2015 knapp 117 000 Megawattstunden.

Die Stadtwerke Meißen (MSW) beliefern derzeit circa 18 975 Kunden mit Strom. Das teilt Lilly Schneider mit, die für die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing des Unternehmens zuständig ist. Unter den knapp 19 000 Verbrauchern befinden sich sowohl Bewohner als auch Gewerbetreibende in der Stadt.

In den letzten fünf Jahren ist die Kundenzahl um 725 gefallen, lag 2011 also noch bei 19 700. Somit ist nicht verwunderlich, dass auch der Verbrauch der Stromkunden im gleichen Zeitraum gesunken ist – von 120 850 Megawattstunden (MWh) auf 116 600 Megawattstunden.

Eine Megawattstunde entspricht 1 000 Kilowattstunden. Die Mitarbeiter der MSW vermuten, dass der Stromverbrauch in den nächsten Jahren in etwa stagnieren wird.

Angaben dazu, wie viele Strom-Kunden in den letzten Jahren Nachzahlungen leisten mussten, kann der Energieversorger nicht machen. Säumige Zahler, die im letzten Jahr sogar vom Netz genommen werden mussten, gab es 310. Erkenntnisse, in welchen Stadtteilen besonders viel Strom verbraucht und in welchen dagegen gut hausgehalten wird, können die MSW nicht liefern. (SZ/mhe)

