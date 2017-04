Stromverbrauch „exorbitant hoch“ Ein 27-Jähriger hat zu Hause eine Hanf-Plantage betrieben. Sein grüner Daumen wurde ihm nun zum Verhängnis.

Ein anonymer Anrufer brachte die Polizei im Oktober 2016 auf die Spur eines 27-Jährigen – und diesen ins Gefängnis. Der Dresdner hatte offenbar schon seit Jahren mit dem häuslichen Anbau berauschender Substanzen nicht ganz ohne Erfolg experimentiert. Am Montag musste sich Timor S. vor dem Amtsgericht Dresden wegen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Dabei habe er noch gar kein Geschäft gemacht, behauptete der Angeklagte.

Mitten in der Nacht öffneten die Ermittler mit Gewalt die Tür der Wohngemeinschaft in der Robert-Blum-Straße. Sie weckten Timor S. und zeigten ihm ihren Durchsuchungsbeschluss. Der arbeitslose Deutsche sträubte sich eine Weile, ehe er auch das verschlossene WG-Zimmer öffnete. Ausgerechnet auf dieses hatten die Beamten ihr Augenmerk gelegt. Sie hatten schon Tage zuvor von der Straße aus das verdunkelte Zimmer entdeckt. Dort fanden sie nun eine professionelle Indoor-Plantage vor: Drei Aufzuchtzelte, Setzlinge, Licht, Wärme, Wasser. Mehr als acht Kilogramm Marihuana stellten die Beamten sicher, ausgereifte, bis zu 1,20 Meter große Pflanzen, Setzlinge, getrocknetes, abgepacktes Zeug, 2 000 Euro Bargeld, Waagen, Vakuum-Verpackungen und dergleichen. Alles, was es für einen richtigen Handel braucht.

Timor S. gab jetzt aber nur das zu, was nicht zu leugnen war. Er habe mit 16 angefangen, Cannabis zu rauchen. 2011 habe er erstmals die Droge selbst angebaut, es aber wieder aufgegeben, weil die Qualität nicht stimmte. Erst im vergangenen Jahr habe er die Aufzucht wieder betrieben. Weil der Stoff so gut war, habe ihn „eine dritte Person“ angesprochen, für ihn Marihuana herzustellen. Namen nannte Timor S. nicht – aus Angst vor Repressionen. 2,50 bis 3 Euro pro Gramm hätte er bekommen sollen, so S. Zu einem Verkauf an den Unbekannten sei es jedoch nicht mehr gekommen.

Das Schöffengericht nahm dem Angeklagten das so jedoch nicht ab. Der Stromverbrauch seiner WG sei schon seit Bezug im Jahr 2014 „exorbitant hoch“, wie es ein Ermittler formuliert hatte. Das sei auch nicht mit zwei Durchlauferhitzern oder der Kochleidenschaft der Bewohner zu begründen. S. erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Die erste Geldstrafe von 1 500 Euro für den Anbau im Jahr 2011 habe ihre Wirkung verfehlt, sagte die Richterin. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und acht Monate, Verteidiger René Zebisch zwei Jahre Haft gefordert. Wichtiger sei allerdings eine Drogentherapie, so Zebisch.

zur Startseite