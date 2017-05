Stromtankstelle im Trixi-Park Das Energieunternehmen Enso hat nun auch in Großschönau eine Tankstelle stehen. Es ist seine 19. in Ostsachsen.

Trixi-Geschäftsführerin Annette Scheibe und Enso-Kommunal-Vertriebsleiter Gunnar Schneider mit Maskottchen Trixi haben die Stromtankstelle eröffnet. © Rafael Sampedro

Im Großschönauer Trixi-Park ist am Dienstag die vom Energieunternehmen Enso errichtete öffentliche Stromtankstelle eingeweiht worden. Dabei gaben Trixi-Geschäftsführerin Annette Scheibe und Enso-Kommunal-Vertriebsleiter Gunnar Schneider gemeinsam mit Maskottchen Trixi den Startschuss. Die Enso betreibt nun 19 öffentliche Stromtankstellen in Ostsachsen, darunter auch in Oybin, Neusalza-Spremberg und Cunewalde, informiert Enso-Pressesprecherin Claudia Kuba. Das Tanken erfolgt mit dem bargeldlosen Strom-Ticket-System. Darüber hinaus wird laut Claudia Kuba das Enso-Angebot für ostsächsische Kommunen und Institutionen, E-Pkw im Alltag zu testen, gern genutzt. Auch der Trixi-Park setzt gegenwärtig drei Elektrofahrzeuge aus dem Fuhrpark der Enso ein, so Claudia Kuba.

