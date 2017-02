Strompreise steigen in Weißwasser Ab dem 1. März 2017 zahlen Kunden der Stadtwerke Weißwasser mehr. Andere erhöhen auch.

Symbolbild: Vor einem Wechselstromzähler in einem Stromkasten eines Haushaltes sind mehrere Geldscheine zu sehen. © dpa

Weißwasser. In den nächsten Monaten müssen sich viele Haushalte auf steigende Strompreise einstellen. Die Kunden der Stadtwerke Weißwasser müssen bereits ab morgen tiefer in die Tasche greifen. Der Preis in der Grundversorgung klettert von bisher 28,39 Cent pro Kilowattstunde auf 29,07 Cent brutto. Der jährliche Grundpreis wird auf 99,95 Euro erhöht (bisher: 95,16 Euro).

Laut dem Vergleichsportal Verivox haben insgesamt 75 Anbieter bis April Preiserhöhungen in der Grundversorgung von durchschnittlich 3,4 Prozent angekündigt. Der Aufschlag bedeute für eine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4 000 Kilowattstunden zusätzliche Kosten von 42 Euro im Jahr. Bereits zu Jahresbeginn hatten laut Verivox 354 Grundversorger die Preise erhöht.

Doch während es bisher üblich gewesen sei, die Preise zum 1. Januar anzupassen, verschöben immer mehr Anbieter dies ins Frühjahr, so Jan Lengerke von Verivox. Mit den nun bekannt gegebenen Erhöhungen, hätten inzwischen die Hälfte aller Versorger Preisanstiege eingeleitet. Damit liegen die Stromkosten im Grundversorgungstarif laut Verivox derzeit auf Rekordniveau. (SZ/sdt)

