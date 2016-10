Strompreise in Sachsen kennen nicht bloß eine Richtung Die Umlage für Ökostrom steigt. Trotzdem können manche Stadtwerke den Preis senken.

Es gibt viele Experten für Strom – aber keine Einigkeit über die Preise. © dpa

In Dresden wird noch gerechnet. Die Stadtwerke Drewag und der Regionalversorger Enso wollten sich am Freitag noch nicht festlegen, ob sie ihre Strompreise zum Jahreswechsel ändern. Die Ewag Kamenz hat ihren Kunden bereits mitgeteilt, dass sie für ihren Tarif „Fix“ den Preis senken wird. Dabei steigen zum Jahreswechsel einige Bestandteile der Strompreise, wie am Freitag von den Betreibern der Hochspannungsnetze mitgeteilt wurde. Doch das sind nicht die einzigen Grundlagen für die Rechnung. Daher wollte sich auch Ostdeutschlands größter regionaler Stromversorger Envia-M noch nicht festlegen.

Umlage für Erneuerbare Energien steigt auf 6,88 Cent

Sicher ist, dass die Umlage für Ökostrom (EEG-Umlage) steigt. Im kommenden Jahr müssen die Verbraucher 6,88 Cent pro Kilowattstunde für die Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien aufwenden. Dieses Geld kommt Investoren zugute, die Windkraft-, Solar- und Biogasanlagen gebaut haben. Ihnen wurden feste Abnahmepreise für ihren Strom garantiert, um die Energiewende in Gang zu bringen. Dieser Ökostrom ist teurer als der Strom aus Großkraftwerken. Deren Strompreis ist an der Börse in diesem Jahr gesunken. Zum Ausgleich steigt die Umlage. Das Bundeswirtschaftsministerium wies aber darauf hin, dass Börsenstrompreis und Umlage zusammen seit vier Jahren sinken. Etwa jede vierte verbrauchte Kilowattstunde Strom komme aus Wind, Sonne oder Biogas.

Kosten der Stromleitungen steigen ebenfalls

Nicht nur die EEG-Umlage steigt, auch die Kosten für die Stromleitungen legen zu. Der ostdeutsche Hochspannungsnetz-Betreiber 50 Hertz in Berlin hat bereits angekündigt, die Kosten fürs Benutzen seiner Leitungen um 45 Prozent zu erhöhen. Das mache für einen Haushalt mit 3 000 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr etwa 15 Euro mehr aus. Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann sagte der SZ, damit seien noch immer nicht alle Preisbestandteile bekannt. Erst gegen Ende des Monats könnten die Stadtwerke alles zusammenrechnen, darunter Umlagen für Kraft-Wärme-Kopplung und für abschaltbare Lasten. Die staatlich vorgeschriebenen Abgaben machen einen größeren Anteil am Endpreis aus als der Preis für die Stromerzeugung.

Strompreise zuletzt vor drei Jahren stark erhöht

Die Strompreise für Haushaltskunden sind zuletzt vor drei Jahren stark gestiegen, auch bei den sächsischen Versorgern. Doch es ging nicht immer nur in eine Richtung: Im Jahr darauf gab es leichte Preissenkungen, und zu Anfang 2016 hielten große Energieversorger wie Enso und Drewag den Preis konstant. Die Preise für Haushaltskunden sind allerdings sehr viel höher als für Großverbraucher wie etwa Stahlwerke oder Chemiefabriken: Die sind häufig von der EEG-Umlage befreit, um im Wettbewerb mit ausländischer Konkurrenz zu bestehen. Sächsische Wirtschaftsvertreter kritisierten am Freitag jedoch, dass mittelständische Unternehmer nichts davon hätten. Die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft schrieb, die Industriestrompreise in den USA lägen bei 40 Prozent der deutschen. Die EEG-Umlage leiste keinen Beitrag zum Klimaschutz, dieses Problem könne nur global gelöst werden. Christian Haase als Vorsitzender des Landesverbandes Familienunternehmer kritisierte, auch der Ausbau der Netze gehe nicht schnell genug voran.

Kosten für Energiewende fallen lange Zeit an

Obwohl immer mehr Strom aus Sonnen- und Windkraft gewonnen wird, werden Preise für die Versorgung auf Dauer nicht sinken, sagte im SZ-Interview Stefan Kapferer, Chef des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Bayern und Nordrhein-Westfalen schlugen am Freitag vor, die EEG-Umlage auf 6,5 Cent zu begrenzen, sie dafür aber für einen längeren Zeitraum zu verlangen. (mit dpa)

zur Startseite