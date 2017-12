Strompreise bleiben stabil Bei der Kamenzer Ewag steht das schon fest. Die Enso rechnet noch. Die Verbraucherzentralen raten zum Vergleich.

Strom kostet. Das war zu allen Zeiten so. Auch der Wettbewerb der Anbieter und diverse Energiewenden in Deutschland haben daran nichts geändert. Dennoch lohnt sich für die Haushalte ebenfalls schon immer der sparsame Umgang mit Energie. © dpa/Jens Büttner

Kamenz. Die Strompreise haben sich im deutschlandweiten Durchschnitt innerhalb von 20 Jahren etwa verdoppelt. Das haben Analysten wie das Internetportal Strompreisauskunft recherchiert. Senkungen des Preises, wie in diesem Jahr durch den Kamenzer Energieversorger Ewag bringen zumindest eine leichte Entlastung. Verbraucherschützer kritisieren unterdessen bundesweit die Energiekonzerne, weil Vergünstigungen oftmals nicht an die Kunden weitergegeben würden.

Meist kündigen sich Preisveränderungen vor dem Jahreswechsel an. So ließ der Energiedienstleister Envia-M im Raum Chemnitz jetzt wissen, dass seine Kunden diesmal mit sinkenden Kosten rechnen können. Das kündigte auch der Hoyerswerdaer Energie-Versorger VBH an. Um 1,69 Cent pro Kilowattstunde soll der Preis runtergehen. Das erspare einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt knapp 70 Euro im Jahr. Doch wie sieht es für die Kunden im Raum Kamenz und Rödertal aus?

Enso hält sich noch bedeckt

Die Enso als Energieversorger in Ostsachsen hält sich derzeit noch bedeckt mit Details. „Wir rechnen noch“, lässt Enso-Sprecherin Claudia Kuba wissen. Es kommt darauf an, wie sich unterschiedliche Preisbestandteile noch entwickeln. Die Sprecherin macht darauf aufmerksam, dass ein großer Anteil des Strompreises auf Abgaben entfallen würden, die der Versorger nicht beeinflussen könne. Über die Hälfte des Preises machen mittlerweile die vom Staat verordneten Abgaben und Steuern aus. Unter anderem zur Förderung der erneuerbaren Energien.

Weitere 25 Prozent sind sogenannte Netzentgelte. So warte die Enso – Grundversorger in weiten Teilen Ostsachsens – noch auf genau Angaben gerade zu diesen Entgelten. Stromanbieter müssen quasi dafür zahlen, dass sie die Infrastruktur der Netzbetreiber nutzen können. Diese Entgelte könnten steigen.

Fest steht im Gegenzug, dass die Ökoumlage leicht sinken wird. Auch die Beschaffungskosten und der Vertrieb gehören zu den vielen Faktoren, die den Preis beeinflussen. Sie machen etwa 20 Prozent vom Preis aus. So sei die Tendenz aus Enso-Sicht noch nicht so genau abzusehen. Derzeit sei aber eher zu erwarten, dass der Energiepreis für die Enso-Kunden unverändert bleibe. Eine Nullrunde also, nach dem Anstieg Anfang 2017. Aber genau werde das erst Mitte Januar 2018 feststehen. Leicht gesunken war der Preis für Enso-Kunden zuletzt Anfang 2015. Derzeit kostet die Kilowattstunde im Enso-Netzgebiet in der Grundversorgung 28,49 Cent und im Tarif Swing 27,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh), 26,24 Cent im Tarif Fix.

Strompreis ist unübersichtlich

Die Zusammensetzung des Strompreises sei für die Stromkunden durch die Vielzahl der genannten Umlagen, Entgelte und Steuern in den letzten Jahren unübersichtlicher und oft unverständlicher geworden, schätzt die Kamenzer Ewag ein. Deshalb wolle der Energieversorger nachvollziehbar und transparent vermitteln, warum ein Strompreis zum Beispiel trotz niedrigeren Börsenniveaus dennoch steigen kann. Eben durch jene Abgaben, Steuern und Entgelte. So versichert der Energieversorger: „Der Kunde zahlt nur das, was uns auch vom Netzbetreiber berechnet wird. Was der Kunde 2018 zahlt, steht bei der Ewag fest. Vorstandsvorsitzender Torsten Pfuhl: „Die in den letzten Jahren gesunken Kosten für die Strombeschaffung hat die Ewag Kamenz bereits im letzten Jahr an Ihre Kunden weitergegeben“, schätzt er ein.

Diese Preise werden auch im kommenden Jahr für die Kunden unverändert gelten, in allen Tarifen. Bis Ende Januar unterbreitet die Ewag außerdem ein Angebot zum Transparent Premiumtarif: Wer diesen Tarif noch nicht gewählt hat, könne sich bis Ende Januar noch kurzfristig dafür entscheiden – zum Arbeitspreis von 24,20 pro Kilowattstunde. Die Grundversorgung im Ewag-Netzgebiet kostet derzeit 29,45 Cent/kWh. In dieser Spanne liegen derzeit die Ewag-Tarife. Vergleicht man beispielsweise die Grundversorgung, bleibt der Strom für die Kunden im Versorgungsbereich Kamenz trotzdem noch günstiger als jener in Hoyerswerda mit der Senkung.

Die Verbraucherzentrale rät ihrerseits gerade bei steigenden Preisen immer wieder zum Preisvergleich. Denn: „Jeder Verbraucher kann seinen Stromlieferanten frei wählen“, schreiben die Verbraucherschützer. Oftmals lohne auch die Nachfrage beim eigenen Anbieter, um in einen günstigeren Tarif zu wechseln.

Preisquelle: Anbieter bzw. Onlineportale der Anbieter

