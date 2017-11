Strompreis bleibt konstant Die Stadtwerke Görlitz drehen nicht an der Preisschraube. Das liegt vor allem an niedrigeren Umlagen für die Energiewende.

Immer im Herbst kalkulieren die Stromversorger ihre Preise neu. Dann wird geschaut, wie sich die einzelnen Preisbestandteile entwickeln. Das haben die Görlitzer Stadtwerke auch in diesem Jahr so gehalten und dabei festgestellt, dass die staatlich fixierten Umlagen für die Energiewende leicht zurückgegangen sind, dafür aber die Beschaffungskosten im gleichen Maße leicht gestiegen sind. Das Ergebnis: Die Stadtwerke halten ihren Strompreis konstant. Er wird auch ab 1. Januar 26,740 Cent pro Kilowattstunde betragen. Das teilte jetzt Stadtwerke-Vorstand Matthias Block der Sächsischen Zeitung mit.

Nach den Berechnungen der Stadtwerke Görlitz geht die Ökostrom-Umlage zurück, auch die Nutzung der Netze wird preiswerter. Ebenso leicht rückläufig sind weitere staatliche Umlagen. Dagegen wird Strom an der Leipziger Börse für 2018 deutlich teurer gehandelt als noch vor einem Jahr. Am Ende gleichen sich Be- und Entlastungen aus, sagt Matthias Block. Er freut sich darüber, dass der Strompreis nicht steigt. „Das ist eine gute Nachricht für alle Verbraucher“. Rund drei Viertel der Verbraucher sind nach den jüngsten Zahlen der Bundesnetzagentur Kunden ihres angestammten Regionalversorgers – im Görlitzer Fall also der Stadtwerke.

Preis in Görlitz deutlich niedriger

Wie in Görlitz, so wird bundesweit damit gerechnet, dass die Preise für Strom im kommenden Jahr stabil bleiben oder sogar leicht steigen. Der deutsche Strompreis bleibt damit insgesamt auf einem der Spitzenplätze in Europa. Verbraucherschützer kritisieren, dass Versorger Entlastungen nicht an die Endkunden weitergäben. Die Branche ihrerseits sieht den Staat in der Pflicht: Die staatlichen Umlagen machten weiter mehr als die Hälfte des Gesamtpreises aus, sagte der Chef des Branchenverbandes BDEW, Stefan Kapferer. Den Stromanbietern bleibe kaum noch Spielraum für die Preisgestaltung.

Gestern endete die Ankündigungsfrist für mögliche Preiserhöhungen zu Jahresbeginn. Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete das Vergleichsportal Verivox 39 Versorger mit Preissenkungen für Anfang 2018 um im Schnitt zwei Prozent, zugleich aber 42 Anbieter mit Erhöhungen um durchschnittlich 2,8 Prozent. Ähnlich ausgeglichen sieht das Portal Check24 die Situation: Auf 15 Stadtwerke und andere Stromanbieter mit Preissenkungen um durchschnittlich zwei Prozent kommen 13 Anbieter, die im neuen Jahr die Preise um 2,4 Prozent erhöhen. Flächendeckende Erhöhungen bleiben den Verbrauchern – anders als im Vorjahr – erspart.

Strom kostet für Haushaltskunden bundesweit aktuell durchschnittlich 29,2 Cent pro Kilowattstunde, die Stadtwerke liegen also mit acht Prozent deutlich darunter. Der Preis hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. (mit dpa)

zur Startseite