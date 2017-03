Strommasten gefällt

Am Dienstag ist in Weißkeißel mit dem Abriss der Freileitung an der B 115 begonnen worden. Diese wird nicht mehr gebraucht, da die Grundstücke zwischen der Ortsmitte und dem Ortsausgang in Richtung Rietschen seit kurzem über ein 600 Meter langes Erdkabel mit Strom versorgt werden. Mitarbeiter der Firma ERF sind deshalb dabei, zunächst die Freileitung zu entfernen und im Anschluss die insgesamt 17 Beton -und Eisenmasten zu demontieren. (SZ/bb)

Foto: Joachim Rehle

