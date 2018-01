Stromlos in Dohna – das war mal Vor einem Jahr in Betrieb genommen, hat die Tankstelle am Markt noch nicht viel geliefert. Nun gibt’s eine Erfolgsmeldung.

Befreit vom Sack und nach Monaten wieder zugänglich: die Stromtankstelle auf dem Dohnaer Markt. © Daniel Schäfer

Dohna. Die Säule ist schlecht positioniert, es wird ein langes Kabel benötigt, es gibt keine Beschilderung, sie ist fast immer zugeparkt und über mehrere Monate nicht nutzbar: Die Dohnaer Stromtankstelle der Enso steht unter Strom – nur anders als gedacht. Vor gut einem Jahr am Markt eingeweiht, gibt es bisher nicht nur auf der Internetseite „goinglektric“ viel Kritik. Zuletzt war die öffentliche Stromtankstelle mit zwei Zapfstellen mit einem Schutzsack zugehängt. An Wochenenden wurde der Stromverteiler nebenan für Bratwurst und Kräppelchen gebraucht. Doch nun sollen hier wirklich Autos Strom tanken können. Für die Sperrung während der Museumssanierung habe es keine Alternative gegeben, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Die Fläche wurde für die Baustelleneinrichtung benötigt. Nun aber ist die Säule wieder komplett frei. Um die Tankeinrichtung nicht zu blockieren, habe Müller angewiesen, dass in der Woche höchstens ein Fahrzeug der Stadt an der Säule steht. Das andere kann im Innenhof des Rathauses aufgeladen werden, wo am Wochenende beide parken. Damit soll Kunden und Gästen das elektrische Tanken am Markt ermöglicht werden.

Zum Beispiel Gästen des Ratskellers. Die freuen sich über den exklusiven Parkplatz direkt vor der Tür, sagt Wirt Leinad Lindner. Aber eben auch nicht mehr. Jedenfalls bisher. Die Nachfrage nach Auflademöglichkeiten war auf jeden Fall immer da – und nun könne ja auch wieder getankt werden, sagt Lindner. Gern weist er seine Gäste auch auf diesen Dohnaer Service hin.

Dieses Jahr werde es jedoch wieder einige stromlose Tage geben, sprich Tage, an denen die Stromtank-Parkfläche gesperrt ist, weil die Arbeiten am Museum noch weitergehen, sagt Müller. Die Stadtverwaltung Dohna hat mittlerweile zwei Elektrofahrzeuge, die in der Regel im Innenhof des Rathauses aufgeladen werden. Diese Möglichkeit wird noch einmal technisch verfeinert, sagt Müller. „Es wird aber keine öffentliche Tankstelle.“ Die Autos würden gern genutzt und gut fahren. Über Häufigkeit und Kilometerstand will Müller keine Dauerberichterstattung. In den ersten 17 Arbeitstagen war Dohnas elektrisches Dienstfahrzeug 26-mal im Einsatz und da 260 Kilometer gefahren. Vor allem das Ordnungsamt nutzt die umweltfreundliche Fahrweise. Benutzer PowerTower hat im Dezember auf der Internetseite „goinglektric“ der Dohnaer Stromtankstelle einen halben Stern gegeben. „Für den guten Zugang mittels New Motion, Plug Surfing und Co., aber aus Nutzersicht ist das hier leider nur Alibi.“ Seine Schlussfolgerung: „In Dohna ist die Elektromobilität noch Spielwiese.“ Im Dezember gab es aber auch die erste Erfolgsnachricht für Dohna auf „goingelektric“. Ein Hyundai-Fahrer meldet: erfolgreiche Ladung.

