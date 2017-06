Stromkabel löst Brand aus Bei Bauarbeiten hat ein Kranarm das Seil abgerissen. Der Strom war weg – auch in der benachbarten Gaststätte.

Das Feuer hat sich zum Glück nicht großflächig ausgebreitet. © Soltysiak

Ein herabgestürztes Stromkabel hat in Roßwein unweit der Brücke „nach der Wanne“ am Donnerstagvormittag einen kleinen Flächenbrand verursacht. Wie ein Bauarbeiter gegenüber dem DA sagte, sei beim Abtransport des Krans der Arm desselbigen nicht komplett eingefahren gewesen. Er erwischte das Kabel. Als dieses auf den Boden traf, entzündete sich auf der Wiese ein Feuer. Polizeisprecherin Daniela Koenig bestätigte diesen Unfallhergang auf Nachfrage.

Die Flammen hätten die Arbeiter bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, sagte einer von ihnen. Die Roßweiner Feuerwehr ist mit zwei Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Sie verließen kurz nach dem Eintreffen der Experten des Energieversorgers Envia gegen 11.30 Uhr die Unglücksstelle wieder.

Eine Stunde lang hätten fünf Anschlussnehmer keinen Strom gehabt, darunter die Gaststätte „Grüne Aue“, sagte Roberto Heinisch am Nachmittag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Er ist Gruppenleiter Anlagenmanagement der Mitnetz Strom. „Zwischen 15 und 17 Uhr muss der Strom noch einmal abgestellt werden, da in dieser Zeit die Reparatur erfolgt“, sagte er. Gerissen sei das Seil, das die Straßenbeleuchtung mit Strom versorgt. „Beim Eintreffen der Mitarbeiter standen einzelne Phasen noch unter Spannung“, so Heinisch.

Hans Peter Benedix ist Inhaber der Gaststätte. Für ihn war es Glück im Unglück: „Wir haben heute Ruhetag“, sagte er. Dennoch sei es nicht schön, keinen Strom zu haben. Probleme mit der Kühlanlage gebe es dennoch keine. „Wenn es sich nur um zwei Stunden handelt, geht das.“ Und eventuell löst sich aus seiner Sicht „dank“ des Unglücks ein Ärgernis: „Seit drei Monaten funktionieren nämlich die Straßenlampen an den beiden Bushaltestellen an der Gaststätte und zum Wohngebiet Wanne hin nicht.“ (DA/sol)

