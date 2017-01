Stromausfall wegen Kabelschaden Die Löbauer Stadtwerke haben den Grund entdeckt, warum am Sonnabend in Löbau das Licht ausgegangen ist. In Kittlitz gab es einen ähnlichen Vorfall.

Ein defektes Stromkabel hat am Sonnabend in den Abendstunden dafür gesorgt, dass es in einigen Haushalten in Löbau und Umgebung plötzlich duster geworden ist. Das teilte Joachim Neumann, Geschäftsführer der Löbauer Stadtwerke mit. Bis das kaputte Kabel gefunden wurde, hat es eine Weile gedauert und die Mitarbeiter der Stadtwerke mussten zu Maßnahmen greifen, die nicht jedem Löbauer gefallen haben dürften. „Um den Kabelschaden zu orten, mussten wir an bestimmten Stellen den Strom abstellen“, sagt Neumann. Deswegen sei es zu den zwei bis drei Stromausfällen im Stadtgebiet und der näheren Umgebung gekommen. Laut Neumann sei das defekte Kabel schließlich nahe der Alexander-von-Humboldt-Straße in Löbau entdeckt worden. Am gestrigen Montag waren die Stadtwerke noch immer dabei, den Schaden zu beheben.

Im sozialen Netzwerk Facebook tauschten sich am Sonnabend noch während der plötzlichen Dunkelstunden einige Nutzer über den Stromausfall aus. Eine Frau klagte neben fehlendem Licht zum Beispiel auch darüber, dass Warmwasserversorgung und Heizung ausgefallen seien. Wie Joachim Neumann mitteilt, habe auch das mit der Suche nach dem kaputten Kabel zu tun gehabt. „Weil wir den Strom abgestellt haben, ist auch das Heizhaus-Ost ausgefallen“, sagt er. Bis dessen Systeme wieder hochgefahren waren, habe es etwas gedauert, so der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Das Licht ging am Sonnabend aber nicht nur in Löbau, wie etwa auf der Bahnhofstraße oder der Poststraße aus, sondern auch in Kittlitz. Dort hatte es einen Kabelschaden im Netz der Enso gegeben. Wie Enso-Sprecherin Claudia Kuba mitteilt, seien in Kittlitz zwischen 21.45 Uhr und 21.54 Uhr die Lichter ausgegangen. Behoben ist der Schaden noch nicht. Die Kittlitzer Haushalte sind dennoch mit Strom versorgt. Wann das Kabel repariert wird, ist noch nicht klar. Wenn es soweit ist, müssten Anwohner aber mit keinen Einschränkungen rechnen, so Frau Kuba. Zu Stromausfällen könnte es aber wieder einmal kommen, wenn Stadtwerke oder Enso mit Problemen zu kämpfen haben und deswegen den Strom abstellen müssen. „Beide werden nämlich vom selben Umspannwerk versorgt“, so Frau Kuba.

