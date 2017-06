Stromausfall nach Orkan Eine Superzelle hat sich über Großschirma entladen. Sie hinterließ eine Schneise der Verwüstung.

Schwere Unwetter beenden den Sommer vorrübergehend in Mittelsachsen. Besonders heftig wütete das Unwetter um Großschirma. Schwere Unwetter beenden den Sommer vorrübergehend in Mittelsachsen. Besonders heftig wütete das Unwetter um Großschirma.

Fünf Zentimeter große Hagelkörner und Orkanböen zerstörten viele Pflanzen und Gärten, beschädigten Autos.

Eine Unwetterzelle hat sich am frühen Mittwochabend über dem mittelsächsischen Großschirma entladen. Hagel und Sturm sorgten für große Schäden sowie einen flächendeckenden Stromausfall, der zur Stunde andauert.

Bernd März, Fotograf und Sturmjäger, schilderte: Fünf Zentimeter große Hagelkörner und Orkanböen zerstörten viele Pflanzen und Gärten, beschädigten Autos. Der Hagel sei über Stunden liegengeblieben - und das bis zu 30 Zentimeter hoch. Die Bundesstraße zwischen Siebenlehn und Freiberg sei stellenweise weiß wie im Winter und bis zu 40 Zentimeter überflutet gewesen. Der Verkehr kam kurzzeitig zum Erliegen.

Laut dem Augenzeugen sei es das heftigste Hagelunwetter seit Jahren in Sachsen. Ursache für das Unwetter war eine sogenannte Superzelle. „Sie ist die gefährlichste Gewitterart und bringt neben großen und vielen Hagelkörnern auch Tornados mit sich“, erklärte Bernd März. Die Einwohner der Region Döbeln sind bis zum frühen Abend vergleichsweise glimpflich davongekommen. Der Hagel zerstörte zwar einige Blumenrabatten, richtete ansonsten aber nach ersten Erkenntnissen keine größeren Schäden an. In Mockritz fielen binnen zehn Minuten knapp zehn Liter Niederschlag. Das sagte Hobby-Meterorologe Heinz Frust. (DA/sol)

