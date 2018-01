Stromausfall kann auch gut sein

Ich mag mein Smartphone nicht mehr missen, ohne Computer und elektrische Energie könnte ich weder Zeitungsartikel noch Online-Nachrichten erstellen. Ohne Strom funktioniert zu Hause die Heizung nicht. Kamin oder eine sonstige Feststoffheizmöglichkeit habe ich nicht. Das wird dann schnell ungemütlich. Von aufgetauter Tiefkühlware mal ganz zu schweigen. Das haben dank „Friederike“ in den letzten Stunden auch viele Menschen in der Lausitz erfahren müssen. Und dann lassen wir wieder zwei, drei Tage vergehen, ich blättere durch meine Lieblings-Technik-Kataloge und sehe, was mir angeblich alles zum Glück fehlt: elektrische Rollladenantriebe, Smarthome-Technik. Wie wäre es mit der trendigen 1 199-Euro-Küchenmaschine, die letztlich dann doch nicht braten kann? Nee, brauche ich nicht. Das Einzige, worüber ich mich in solchen Momenten wirklich immer ärgere, das ist der fehlende Schornstein – eben für Kamin oder Ofen.

Aber ich bin froh, dass ich mir wenigstens draußen jederzeit ein Feuer anmachen kann, dass der Campinggaskocher mehr oder weniger griffbereit steht, dass es Kerzen, Streichhölzer, Taschenlampen, Decken und Schlafsäcke im Haushalt gibt, Bücher zum Lesen. Es gibt Batterien, um Taschenlampen und das Radio zu betreiben. Und irgendwo findet sich dann doch hoffentlich noch eine geladene Powerbank, um das Smartphone am Leben zu erhalten. Vielleicht bräuchten wir wirklich regelmäßig ein paar Tage ohne Strom – um die Relationen wahren zu können!

