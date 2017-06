Stromausfall in Roßwein Bei Bauarbeiten hat ein Kranarm das Kabel abgerissen. Das bekam auch ein Gastwirt zu spüren.

Beim Abtransport eines Krans von der Baustelle an der Wanne hat der Ausleger ein Stromkabel abgerissen. Deshalb kam es zunächst zu einem Brand und dann zu einem Stromausfall. Laut Roberto Heinisch vom Energieversorger Mitnetz Strom muss der Strom zwischen 15 und 17 Uhr noch einmal abgestellt werden, da in dieser Zeit die Reparatur erfolgt. Es betrifft nur wenige Abnehmer, darunter die Gaststätte „Grüne Aue“. Diese hat heute aber Ruhetag, so Inhaber Hans Peter Benedix. (DA/sol)

