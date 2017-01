Stromausfall in Löbau und Umgebung In Teilen von Löbau und dem Umland ist am Samstagabend der Strom ausgefallen – und das zweimal nacheinander.

Die Stadtwerke Löbau hatten am Sonntag noch keine genauen Zahlen zu dem Stromausfall in der Stadt. © SZ Thomas Eichler

Löbau. Zu zwei Stromausfällen kurz nacheinander ist es Samstagabend in Teilen Löbaus und in umliegenden Dörfern gekommen. Nach SZ-Informationen waren zahlreiche Haushalte in der Löbauer Innenstadt beispielsweise auf der Neusalzaer Straße oder auf dem Neumarkt sowie in Kittlitz betroffen.

Löbauer berichteten, dass der Strom zwischen 20 und 20.45 Uhr sowie erneut einige Minuten nach 21 Uhr ausgefallen ist. Von den Stadtwerken Löbau war am Sonntag keine genaue Zahl der betroffenen Haushalte zu erfahren. Die Ursache der Störung könnte in einem Defekt an einer Trafostation gelegen haben.

Wie der Kittlitzer Ortsvorsteher, Hartmut Nahrstedt, SZ auf Nachfrage bestätigte, hatte ein Energieversorger am Sonntag Reparaturen an der Station ausgeführt. (cj/SZ/abl)

