Stromausfall in Kamenz und Umgebung Ein technischer Defekt war die Ursache, dass am Freitagnachmittag viele Haushalte für sieben Minuten weg vom Netz waren.

Kein Strom aus der Steckdose. © Claudia Hübschmann

Ein Stromausfall sorgte in einigen Teilen des Kamenzer Landes am Freitagnachmittag für Aufsehen. Der Strom blieb 15.24 Uhr für sieben Minuten weg. Kamenz, Elstra, Steina, Bernbruch, Cunnewitz, Lieske und Nebelschütz waren unter anderen betroffen. In Oßling musste sogar die Feuerwehr ausrücken, weil in der Wohnstätte der Lebenshilfe mehrere Brandmelder Alarm ausgelöst hatten. Der Grund für den Fehlalarm war höchstwahrscheinlich der Stromausfall.

Die Enso begründet die kurze Störung mit einem technischen Defekt im Umspannwerk Kamenz. Ein Schutzrelais zeigte vermutlich Parameter an, die so nicht gegeben waren, und nahm deshalb verschiedene Stromabgänge außer Betrieb. Die Kontrollstelle der Enso schätzte allerdings nach kurzer Prüfung ein, dass die Parameter nicht überschritten wurden und schaltete wieder ein. Ein Techniker wird sich das Problem vor Ort ansehen. (SZ/pre)

