Stromausfall in der Görlitzer Innenstadt In drei Straßen des Zentrums ist am Montag der Strom ausgefallen. Betroffen sind vor allem Privatkunden.

Symbolbild © dpa

Görlitz. Für einige Anwohner der nordwestlichen Innenstadt begann die Woche mit Problemen. Zur winterlichen Kälte gesellte sich ein Ausfall der Versorgung mit Elektroenergie. „Die Unterbrechung der Stromlieferung begann am Montag gegen 6.45 Uhr und betraf Hohe Straße, Kummerau und Jahnstraße“, informiert die Sprecherin der Stadtwerke, Belinda Brüchner. Ohne Strom mussten rund 40 Kunden, vor allem Privatwohnungen, den Montag beginnen.

Bereits in den frühen Morgenstunden begaben sich die Monteure der Stadtwerke auf die Fehlersuche. Diese gestaltete sich aber schwieriger als gedacht, da nicht sofort eine Ursache gefunden werden konnte. „Mithilfe eines speziellen Kabelmesswagens wurde dann versucht, die Fehlerquelle zu lokalisieren, um danach eine Reparatur vornehmen und die Stromversorgung wiederherstellen zu können“, berichtet Belinda Brüchner. Diese Arbeiten dauerten am Abend noch an. (SZ/rs)

zur Startseite