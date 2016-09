Stromausfall der Vierte Donnerstag war in Riesa erneut die Versorgung gestört. Wie das passieren konnte, erklärt ein Experte der Stadtwerke.

Jan Meißner ist Bereichsleiter Netze bei den Stadtwerken. Der 49-Jährige ist Diplomingenieur und hat in Freiberg studiert.

Am Busbahnhof sind die Uhren stehengeblieben, Anzeigetafeln und Ampeln ausgefallen – und die Kollegin saß plötzlich vor einem schwarzen Bildschirm. Auf der Hauptstraße traten Verkäufer vor die Tür und schauten sich fragend um. Geht auch beim Nachbarn im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr? Dieses Bild bot sich Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr in Riesa. In Teilen von Gröba, Merzdorf und dem Zentrum war die Stromversorgung etwa zehn Minuten lang gestört. Inzwischen fließt der Strom überall wieder zuverlässig aus den Steckdosen. Die Stadt erlebte damit ihren vierten Stromausfall des Jahres – während es 2015 nicht einen Vorfall dieser Art gab. Was da los ist, wollte die SZ wissen und fragte jemanden, der es wissen muss: Jan Meißner, bei den Stadtwerken der „Herr über das Stromnetz“.

Herr Meißner, was ist Donnerstagvormittag schiefgegangen?

Bei den Tiefbauarbeiten an der Lauchhammerstraße ist ein Mittelspannungskabel beschädigt worden. Etwa zehn Minuten lang war die Versorgung unterbrochen.

Das ist eine Baustelle der Stadtverwaltung. Die Stadtwerke tragen also gar keine Schuld an dem Vorfall?

Es handelt sich um eine gemeinsame Baumaßnahme unter Federführung der Stadt. Die Stadt erneuert einen Schmutzwasserkanal, wir lassen dort Gasleitungen auswechseln, und die Wasserversorgung baut eine neue Trinkwasserleitung.

Dies war bereits der vierte Stromausfall in diesem Jahr. Was ist da los?

Es gibt sehr unterschiedliche Ursachen für Stromausfälle. Mal drückt sich ein Stein in die Isolierung, und die Feuchtigkeit tut ihr Übriges, bis das Kabel irgendwann versagt. Mal werden Kabel bei Bauarbeiten beschädigt. Manchmal sind auch „normale“ Alterserscheinungen der Grund.

Das klingt so, als seien in den meisten Fällen andere an den Ausfällen schuld.

Zumindest bei den zurückliegenden vier Stromausfällen war das so, ja.

2015 gab es nicht einen Vorfall dieser Art, und jetzt schon vier. Zufall?

Ja, das kann man schon so sagen. Zwei Dinge sind klar: Für komplexe Systeme gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, und die Steigerung der Versorgungssicherheit kostet Geld.

Können die Stadtwerke trotzdem vorsorgen?

Ja, und das tun wir auch. Es werden jedes Jahr Leitungen ausgewechselt. Das ist Teil unseres Investitionsprogramms, allein für das Netz wenden wir jährlich einen Millionenbetrag zur Erhaltung und Erneuerung auf. Allerdings kann man leider nicht vorhersehen, welche Kabel es am Nötigsten haben. In der Vergangenheit haben wir aber oft die richtige Wahl getroffen. Außerdem sind die Baufirmen verpflichtet, sich über die Position der Kabel im Boden zu informieren. Für die Arbeiter gibt es auch spezielle Schulungen. Die Zertifikate lassen wir uns zeigen. Eine höhere Versorgungssicherheit schaffen wir auch dadurch, dass ein Haus im Ring angeschlossen ist. Das heißt, wenn der Strom von der einen Seite ausfällt, können wir die Versorgung aus der anderen Richtung sicherstellen. Das bedeutet allerdings auch, dass die anderen Kabel kurzzeitig stärker belastet sind. Schwachstellen an vorgeschädigten Kabeln können dann, wie bei den Störungen im August, zu Folgeausfällen führen.

Zu DDR-Zeiten gab es häufiger Stromausfälle – allerdings auch weniger Elektrogeräte. Heute führt uns jede Störung vor Augen, wie abhängig wir vom „Saft“ sind. Wie sieht es denn insgesamt mit der Versorgungssicherheit aus?

Obwohl das System immer komplexer und allerorts Energie aus Photovoltaik- oder Windkraftanlagen eingespeist wird, geht die Anzahl der Störungen im Stromnetz kontinuierlich zurück. Das belegen Statistiken der Bundesnetzagentur, der auch wir als Netzbetreiber jährlich Ausfallzeiten melden müssen. Das konnten wir nur durch unsere permanenten Investitionen in die Netzqualität erreichen.

Können Sie Zahlen nennen?

Die aktuellsten Zahlen sind von 2014. Damals mussten die Verbraucher in Deutschland im Durchschnitt zwölf Minuten und 28 Sekunden auf Strom verzichten. Auf dem Versorgungsgebiet der Stadtwerke Riesa waren es im gleichen Zeitraum nur zwei Sekunden. Für dieses Jahr haben wir den Wert noch nicht ermittelt. Das machen wir dann Ende 2016.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

