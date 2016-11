Strom zum Jahreswechsel teurer Kunden mit Festpreisen können allerdings noch etwas länger von ihrem vorteilhaften Vertrag profitieren.

Für die Coswiger Kunden der Stadtwerke Elbtal (Foto) wie auch für die Kunden der Meißner Stadtwerke werden in den nächsten Tagen Briefe verschickt, worin die Strompreiserhöhung angekündigt ist. © Norbert Millauer

Die Meißner Stadtwerke erhöhen zum 1. Januar in der Grundversorgung und in allen variablen Tarifen den jeweiligen Verbrauchspreis um netto 0,57 Cent pro Kilowattstunde bzw. brutto um 0,68 Cent pro Kilowattstunde. Das teilte gestern Vertriebsleiter Henrik Stenzel mit. Die verschiedenen Festpreisprodukte unter der Fairstrom-Marke bleiben über den Jahreswechsel hinaus unverändert. Die derzeitigen Preise dieser Verträge werden bis Ende 2017 garantiert.

Absolut bedeutet der Anstieg in der Grundversorgung nach Angaben der MSW für einen Single-Haushalt mit 1 500 Kilowattstunden pro Jahr Mehrkosten von rund zehn Euro, für eine Familie mit 3 500 Kilowattstunden pro Jahr ein Plus von knapp 24 Euro. Die Kunden erhalten dazu in den nächsten Tagen ein Informationsschreiben. Veröffentlicht werden die neuen Preise außerdem in der regionalen Presse und auf der MSW-Homepage.

Um Kosten zu sparen, rät das Unternehmen seinen Kunden zum Abschluss eines preislich günstigeren MSW-Vertrages wie Fairstrom privat. Dies sei jederzeit möglich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich beim Energiesparberater der Stadwerke über das entsprechende Potenzial im eigenen Haushalt zu informieren.

Ähnlich wie den Meißner Kunden ergeht es auch den Verbrauchern im Bereich der Stadtwerke Elbtal. Eine Preiserhöhung muss sechs Wochen vorher dem Kunden angekündigt werden. Deshalb werden in den nächsten Tagen in Radebeul, Coswig und Meißen Briefe in die Kästen gesteckt, die das grün-weiß-schwarze Logo der Stadtwerke Elbtal oder das blau-weiße Logo der Meißner Stadtwerke tragen.

„Ja, wir werden die Preise erhöhen müssen“, bestätigt Annett Müller-Bühren, kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtwerke Elbtal am Dienstag auf Nachfrage der SZ.

Müller-Bühren kündigt an, dass die Strompreise um zwei Prozent angehoben werden. Konkret seien das 0,65 Cent je Kilowattstunde. In der für die Stromkunden ärgerlichen Nachricht will die Stadtwerkechefin allerdings auch eine versöhnliche Information mit rüberbringen. Die eigentliche Steigerung der Strompreis mache einen Cent je Kilowattstunde aus. Müller-Bühren: „Wir konnten an den Strombörsen günstig einkaufen und so einen Teil der Steigerung abfangen und damit unsere Kunden weniger belasten.“

Was das an Geld ausmacht, ist schon ausgerechnet. Für einen Ein-Personen-Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 1 200 Kilowattstunden werde das im Monat eine Verteuerung um 0,65 Euro sein. Eine Familie, die im Schnitt 2 700 Kilowattstunden Strom jährlich benötigt, muss im Monat 1,46 Euro mehr bezahlen.

Erstmals gebe es in den jetzt bevorstehenden Briefzusendungen eine neue Passage. Darin werde den rund 30 000 Stadtwerke-Kunden anhand ihres bisherigen Strombedarfs ausgerechnet, wie die neue Belastung mit der Strompreissteigerung ausfällt.

Kunden, die Verträge zu einem Fixprodukt abgeschlossen haben, behalten ihren zugesicherten Preis je Kilowattstunde noch bis zum 1. Juli 2017.

„Eigentlich hätten wir nach Senkungen jetzt lieber die Preise für Strom stabil gehalten“, sagt Annett Müller-Bühren. Aber man habe kaum Einfluss auf die Strompreise, weil fast die Hälfte des Strompreises durch staatliche Auflagen bestimmt werde. Als das noch anders war, habe man durch günstigen Einkauf der Strommengen mehr Vergünstigungen an die Kunden weitergeben können. Jetzt werde die Erhöhung erneut durch die staatlich festgelegte Umlage nach dem Gesetz für erneuerbare Energien sowie durch Kosten für die Netze getrieben.

Welche Strompreiseveränderungen auf die Kunden der Enso zukommen, war gestern Abend kurz vor Redaktionsschluss noch zu erfahren. Enso-Pressesprecherin Claudia Kuba sagte, die Preise werden ab 1. Januar 2017 um brutto 0,83 Euro je Kilowattstunde erhöht.

