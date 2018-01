Strom wird billiger Zumindest bei manchem örtlichen Versorger im Landkreis. Auch Gas ist so günstig wie lange nicht.

Stecker raus – das ist noch immer die effektivste Methode des Stromsparens. Aber auch so dürften viele Kunden im Landkreis Meißen in diesem Jahr weniger für Strom zahlen. Foto: Claudia Hübschmann



Landkreis. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk haben viele Bewohner im Landkreis Meißen Ende des vergangenen Jahres erhalten: Ihr örtlicher Grundversorger hat sie in einem Schreiben darüber informiert, dass der Strom- beziehungsweise Gaspreis ab dem 1. Januar 2018 sinken wird. Die SZ hat die vier Versorger im Landkreis Meißen gefragt, wo es Preissenkungen gibt.

Was bezahlen Kunden im Landkreis Meißen derzeit für Strom und Gas?

Bei den Meißner Stadtwerken zahlt eine vierköpfige Familie für einen Verbrauch von geschätzten 4 000 Kilowattstunden Strom im Jahr rund 1 092,02 Euro – im günstigsten Tarif (siehe Grafik). Damit sind die Stadtwerke der billigste Anbieter im Landkreis, gefolgt von den Stadtwerken Elbtal, die Radebeul und Coswig versorgen, mit 1 093 Euro, der Enso auf dem Land mit knapp 1 142 Euro und den Stadtwerken Riesa mit 1 166 Euro. 4 000 Kilowattstunden werden jedoch nur selten erreicht, gibt Enso-Sprecherin Claudia Kuba zu bedenken. Auf dem Land liege der Durchschnitt bei 2 700 Kilowattstunden im Jahr.

Beim Gas sind die Stadtwerke Elbtal mit 1 077 Euro für 18 000 Kilowattstunden im Jahr der günstigste Anbieter, die Enso ist mit 1 411 Euro am teuersten. Dazwischen liegen die Stadtwerke in Meißen (1 084 Euro) und Riesa (1 097 Euro).

Sollen die Strompreise in diesem Jahr sinken?

Zum Teil ist das schon geschehen. Bei den Stadtwerken Riesa gab es zum 1. Januar eine Preissenkung von 0,21 Cent je Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer beim Produkt Stadtstrom. „Alle Kunden wurden bereits im November 2017 per Post über die Preissenkung informiert“, teilt Sprecherin Laura Pietzsch auf SZ-Anfrage mit. Auch die Stadtwerke Meißen haben zum Jahresanfang gesenkt: Das günstigste Produkt „Fair-Strom privat“ wurde 0,15 Cent billiger und liegt nun bei 25,23 Cent je Kilowattstunde. Bei den Stadtwerken Elbtal bleiben die Strompreise stabil. „Die Reduzierung der Netzentgelte und EEG-Umlage wird kompensiert durch steigende Einkaufskosten beim Strom“, sagt Annett Müller-Bühren, die Kaufmännische Geschäftsführerin. Seit dem vergangenen Sommer stiegen die Strompreise an der Strombörse EEX. Auch bei der Enso bleibt der Preis für Strom unverändert.

Wie entwickeln sich die Preise beim Gas?

Auch beim Preis für Gas der Enso gibt es keine Veränderung, ebenso bei den Stadtwerken Riesa und Elbtal. Die Stadtwerke Meißen haben den Gaspreis des günstigsten Produkts dagegen am 1. Januar um 0,6 Cent gesenkt. Insgesamt seien die Gaspreise so niedrig wie seit über zehn Jahren nicht mehr, berichtet Dagmar Ginzel vom Vergleichsportal Verivox. Früher seien die Gaspreise den Ölpreisen mit einer Verzögerung von rund sechs Monaten gefolgt, dieser Mechanismus sei aber in den letzten Jahren nicht mehr zu beobachten. „In den letzten fünf Jahren ist der Gaspreis kontinuierlich gesunken, während die Heizölpreise in diesem Zeitraum deutliche Ausschläge nach oben und unten gezeigt haben“, so Ginzel. Sie rechnet für dieses Jahr mit weiter leicht sinkenden Gaspreisen.

Lohnt sich der Wechsel zu einem anderen Versorger?

Ja, wie die Vergleiche von Onlineportalen wie Verivox zeigen (siehe Grafik). Denn wer im Grundtarif bei seinem regionalen Anbieter Strom und Gas bezieht, zahlt meist den höchsten Preis. Das bestätigen auch die Versorger im Kreis Meißen. Dagmar Ginzel empfiehlt Verbrauchern wegen des starken Wettbewerbes zwischen den Anbietern von Strom und Gas sogar, sich jedes Jahr nach günstigen Tarifen umzusehen. „So können die Energierechnungen fast immer um einen dreistelligen Betrag gesenkt werden.“ Beispiel: Beim Wechsel von den Stadtwerken Riesa zum günstigsten überregionalen Versorger sollen Strom-Kunden mit 4 000 Kilowattstunden 200 Euro im Jahr sparen, hat Verivox errechnet. Das Portal empfiehlt außerdem, die Kosten für Gas und Strom getrennt voneinander zu vergleichen, statt auf Kombitarife zu setzen. „So können häufig bessere Preise erzielt werden“, sagt Ginzel.

Wie funktioniert der Wechsel zu einem günstigeren Anbieter?

Für einen Wechsel brauchen Verbraucher nur ihre Postleitzahl und ihren Verbrauch laut letzter Rechnung, erklärt Dagmar Ginzel. „Im Internet können Verbraucher sich in zahlreichen Vergleichsportalen schnell und einfach übersichtliche Tariflisten anzeigen lassen.“ Wichtig sei dabei, auf verbraucherfreundliche Tarife zu achten und auch Bewertungen anderer Kunden zu lesen. „Der günstigste Tarif ist nicht immer der Beste“, so Ginzel.

Welche Kündigungsfristen müssen eingehalten werden?

Wer noch in der Grundversorgung ist, kann jederzeit wechseln. Ähnlich sieht es bei Preiserhöhungen aus. „Da in diesem Fall oftmals kurze Fristen zu beachten sind, sollten sie die Kündigung nicht dem neuen Anbieter überlassen, sondern selbst durchführen“, empfiehlt Ginzel. Dazu reiche meistens eine formlose schriftliche Nachricht aus.

Energieberatung bietet auch die Verbraucherzentrale Sachsen an; kostenfreie Terminvereinbarung unter der Rufnummer 0800 809802400; www.verbraucherzentrale-sachsen.de

