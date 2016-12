Strom weg Ein umgestürzter Baum an der alten Försterei sorgte kurzzeitig für ein größeres Strom-Aus.

Da fiel der Dienstagskaffee bei manchem nach den Feiertagen erst einmal aus. Um 9.20 Uhr waren rund 2 800 Kunden in Tauscha, Würschnitz und Kleinnaundorf am Dienstagvormittag zeitweise ohne Strom. Der Regionalbereichsleiter der Enso in Großenhain, Tilo Kadner, erklärt, was zu dem Aussetzer führte: „An der alten Försterei in Würschnitz ist ein großer Ast von einem Baum auf die Mittelspannungsleitung von Radeburg gestürzt.“ Die Folge: ein lokaler Stromausfall. Der Energieversorger Enso nahm daraufhin etliche Umschaltungen vor, sodass etwa 40 Minuten später bereits wieder 80 Prozent der Kunden am Netz angeschlossen waren. Im unmittelbaren Bereich um die alte Försterei dauerte es aber etwas länger.

Die Feuerwehr rückte allerdings nicht wie vermutet zu einem Einsatz aus. Die Sirenen blieben still. Ein Einsatzteam der Enso übernahm den Job selbst und entfernte den Ast aus der Freileitung im Wald. Der Ast war offenbar etwas morsch gewesen und bei Windböen um die 80 km vom Baum gerissen worden. Um 11.43 Uhr hatten alle Kunden wieder Strom. Zum Mittagessen also rechtzeitig.

