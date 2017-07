Strom und Wärme vom Hinterhof Der Freitaler Ortsteil Potschappel bekommt ein neues Heizhaus mit Blockheizkraftwerk. Die Verbraucher sparen damit Geld.

Andreas Fischer vom Ingenieurbüro A. Fischer, TWF-Chef Jörg Schneider und Oberbürgermeister Uwe Rumberg beim Spatenstich zum neuen Heizhaus. © Karl-Ludwig Oberthür

Das Wetter passte genau zum Anlass: Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen haben die Technischen Werke Freital (TWF) jetzt den Spatenstich für ein neues Heizhaus gefeiert. Im Hinterhof der Dresdner Straße 44 entsteht in den kommenden Wochen eine moderne Wärmeerzeugungsanlage. Ausgestattet mit einem modernen Blockheizkraftwerk und zwei Kesseln wird das etwa 60 Quadratmeter große Gebäude künftig Teile von Potschappel mit Wärme und Warmwasser versorgen.

Insgesamt 500 000 Euro investieren die Technischen Werke in das Heizhaus. Dieses wird das Karree entlang der Dresdner Straße zwischen der Oberpesterwitzer Straße und der Straße am Bahnhof beliefern. Weitere Abnehmer sind die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite und das Rathaus Potschappel. Und es sollen noch welche hinzukommen: „Der sanierte Bahnhof Potschappel soll mit Nahwärme beheizt werden“, erklärt TWF-Geschäftsführer Jörg Schneider. Versorgt werden die Gebäude statt von einer bisher noch von drei Anlagen. Weil die inzwischen in die Jahre gekommen sind, mussten die Technischen Werke über eine Lösung nachdenken. Statt jedes Einzelne zu sanieren, entschieden sich die Technische Werke für einen Neubau.

Der Vorteil der neuen Anlage: Durch das mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerk wird nicht nur Wärme mit einer Anschlussleistung von etwa 1 100 Kilowattstunden erzeugt, sondern auch Strom: „Das neue Heizhaus ist dann auf dem neuesten Stand der Technik“, sagt Jörg Schneider. Davon profitieren auch die Verbraucher: „Damit sind wir in der Lage, dem Abnehmer stabile Preise zu bieten.“

Abgesehen vom Heizhaus selbst sind keine größeren Bauarbeiten nötig. So sind die Leitungen in die Gebäude bereits verlegt. Spätestens Mitte Oktober soll das neue Heizhaus fertig sein. „Die Anlage soll auf jeden Fall noch vor Beginn der Heizperiode ans Netz gehen“, sagt Schneider. Es ist das dritte neue Heizhaus der TWF. Weitere Anlagen gibt es im Mühlenviertel und an der Papierfabrik. (SZ/cb)

