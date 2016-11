Strom aus in Ottenhain Entlang der Löbauer Straße wird eine neue Freileitung montiert. Ende nächster Woche will Enso Netz fertig sein.

Carl Geisler von der Firma Elektro Schönau arbeitet an den Leitungen in Ottenhain. © Matthias Weber

Ottenhain. Kraftfahrer müssen sich noch bis zum Ende der nächsten Woche gedulden und Wartezeiten auf der Löbauer Straße in Ottenhain in Kauf nehmen. Dort regelt eine Lichtsignalanlage den Verkehrsfluss. Grund dafür sind Arbeiten der Enso Netz an der Niederspannungs-Freileitung. Diese erhält neue Kabel auf insgesamt rund 700 Metern Länge. Für die restlichen, noch zu erledigenden Tiefbauarbeiten ist die Ampelregelung erforderlich.

Die Arbeiten an den Leitungen werden mittels eines Seilzuges, eines Spezialfahrzeugs, ausgeführt. Dabei werden die neuen Stromkabel von den Monteuren per Hubsteiger zwischen den einzelnen Strommasten an Leiterseilen angeknüpft.

Nötig ist die Erneuerung der Stromkabel, weil die vorhandene Leitung aus den 1970er Jahren stammt und mittlerweile verschlissen ist. Jetzt wird eine leistungsfähige und im Querschnitt dickere isolierte Leitung verlegt. „Sie soll für die nächsten rund 40 Jahre die Stromversorgung in Ottenhain stabil sichern“, erklärt Claudia Kuba, Pressesprecherin bei der Enso.

Rund 43 000 Euro investiert Enso Netz in diese Baumaßnahme. Die Umspannstation in der Nähe der Bushaltestelle wurde bereits vor geraumer Zeit erneuert, ebenso sind vier neu gesetzte Holzmasten zwischen dem Ortsein- und dem Ortsausgang zu finden.

Wegen der Arbeiten am Stromnetz waren und sind Unterbrechungen in der Stromversorgung nötig. Diese hatte das Energie-Unternehmen per Wurfzettel in die Hausbriefkästen der Ottenhainer Bürger angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche beispielsweise gab es zeitweise keinen elektrischen Strom in Teilen von Ottenhain. „Die Abschaltungen können auch mal fünf oder sechs Stunden anhalten, je nach Arbeitsfortschritt“, informiert die Unternehmens-Sprecherin.

Ende nächster Woche soll auch die Straßenbeleuchtung funktionieren. Sie musste für die Dauer der Arbeiten von den Masten abgenommen werden und wird jetzt wieder montiert. „Wir sehen schon Handlungsbedarf für eine neue, effektivere Straßenbeleuchtung“, meint Maik Wildner, Leiter des Bauamtes in der Gemeindeverwaltung Kottmar. Allerdings seien keine Mittel im kommunalen Haushalt dafür eingestellt, weder für dieses noch für das kommende Jahr, so der Bauamts-Chef.

