Strom aus der Wesenitz Eine spannende Exkursion führte junge Naturforscher jetzt nach Neukirch. Leider ist es eine der letzten gemeinsamen Touren.

Da staunten die jungen Naturforscher der Grundschule Steinigtwolmsdorf: Auf dem Grundstück der Familie Krause in Neukirch erlebten sie, wie man mit Wasserkraft Strom erzeugen kann. © Wolfgang Schmidt

Dass der elektrische Strom aus der Steckdose kommt, wissen auch die Mädchen und Jungen der Arbeitsgemeinschaft „Junge Naturforscher“ an der Grundschule Steinigtwolmsdorf. Doch wie und wo er auch erzeugt werden kann, war den meisten bisher nicht bekannt.

Deshalb machten sich kürzlich neun Mitglieder des Teams mit ihrer Leiterin Dr. Elisabeth Rieger sowie den Helfern Jürgen Elsner und dem „Mischik-Opa“ von Jungnaturforscher Eric als Pkw-Fahrer auf die Spur der Stromerzeugung nach Neukirch. Ziel war das Grundstück an der Wiesenstraße 10, direkt an der Wesenitz gelegen. Dort wohnt Familie Krause. Der 77-jährige Christoph Krause erklärte und zeigte, wie durch Energieumwandlung von fließendem Wasser die Elektrizität entsteht. Das eiserne Mühlrad mit einem Durchmesser von 5,40 Meter beeindruckte die Kinder genauso wie danach die Technik, die Strom erzeugt und zu den Steckdosen in die Wohnungen leitet. Und auch die Verantwortung der Menschen für ihre Umwelt, früher und heute, wurde den kleinen Naturforschern von Christoph Krause nahegebracht. Sein Projekt einer Fischtreppe an der Wesenitz ist ein Mosaikstein dafür.

Am gestrigen Donnerstag wanderten die jungen Naturforscher zu einem alten Bergwerksstollen in das Hohwaldgebiet. Bis zum 11. Mai stehen noch das Anfertigen eines Herbars, Geocaching und der Besuch eines Reiterhofes auf dem Plan. Dann endet die zehnjährige Geschichte dieser Arbeitsgemeinschaft. Elisabeth Rieger gibt die Leitung ab, eine Nachfolge gibt es bisher nicht.

Zwei neue Schilder

Gegründet wurde die Arbeitsgemeinschaft 2007 als schulisches Ganztagsangebot. Seitdem waren mehr als 100 Mädchen und Jungen aus den Klassenstufen 1 bis 4 mit dabei. Im Schulmuseum dokumentiert eine Ausstellung das Wirken der Gruppe. „Anliegen war und ist, die Kinder neben dem im Unterricht vermittelten Wissen weiter an die Heimat und Natur heranzuführen“, sagt die promovierte Diplom-Landwirtin. Mit vielen Helfern und Sponsoren konnten Dutzende Vorhaben umgesetzt werden: Vogelhäuschen wurden gebaut, der Umgang mit Karte und Kompass geübt, mikroskopiert, Gold gewaschen, Tierspuren im Schnee gesucht, Blicke in den Sternenhimmel gewagt. Und da sind noch die Informationstafeln über heimische Vögel am Steinigtwolmsdorfer Grenzwanderweg. Mit zwei neuen Schildern von Gimpel und Rotkehlchen wird das Langzeitprojekt jetzt abgeschlossen. 13 Tafeln sind es dann insgesamt – ein bleibendes Denkmal, das diese Generation der jungen Naturforscher hinterlässt.

Aber die Erinnerungen bleiben – die von Elisabeth Rieger, der Kinder und ihrer Eltern sowie der Pädagogen an der Grundschule. Wie die von Irena Aysche, die das Wirken der Arbeitsgemeinschaft oft in den Unterricht einfügte. „Viele ehemalige Mitglieder grüßen mich immer noch“, freut sich Elisabeth Rieger. Sie hilft auch jetzt, wenn sie darum gebeten wird.

Auch ihr brachte die ehrenamtliche Arbeit ein Aha-Erlebnis. Während der Exkursion mit einer 4. Klasse der Grundschule Steinigtwolmsdorf vor zwei Jahren zum Thema „Leben im und am Wasser“ entdeckten die Schüler im Teich am Dammbusch den Pferdeegel, ein blutsaugendes Wassertier. Selbst für die erfahrene Naturforscherin eine Überraschung.

