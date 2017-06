Strohballen in Flammen Stundenlang kämpften Feuerwehrleute in der Nacht in Kamenz-Jesau gegen ein Feuer auf einem Reitplatz.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Kamenz-Jesau. © Rocci Klein

Auf einem Reitplatz im Kamenzer Ortsteil Jesau kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand. Aus noch ungeklärter Ursache standen dort gelagerte Strohballen in Flammen. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Kamenz-Stadt, Bernbruch, Deutschbaselitz, Zschornau-Schiedel waren mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der meterhohen Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindern. Im Laufe des Einsatzes wurde ein Radlader einer örtlichen Firma hinzugezogen, welcher das Stroh auseinanderzog und auf einen Ablöschplatz umsetzte. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. (jl)

