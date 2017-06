Strohballen in Flammen In der Nacht zu Dienstag wurde eine Halle des Reiterhofes Graf in Kamenz-Jesau möglicherweise in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt zu diesem Verdacht.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Kamenz-Jesau. © Rocci Klein

Das dreimalige Aufheulen der Brandsirenen über die Lessingstadt waren am Pfingstmontag gegen 23.30 Uhr nicht zu überhören. Das bedeutet nicht viel Gutes, weiß der Kamenzer. Und tatsächlich: Schon kurze Zeit später waren die Martinshörner in Richtung Jesau unterwegs. Auf dem Reitplatz des Reiterhofes Graf stand eine freie Halle mit Strohballen lichterloh in Flammen.

Bis zu 60 gepresste Quaderballen Stroh hatten Feuer gefangen – meterhoch schossen die Flammen in den Nachthimmel empor. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehren Kamenz-Stadt, Bernbruch, Deutschbaselitz und Zschornau-Schiedel waren mit 53 Einsatzkräften im Einsatz. Direkt nach Ankunft teilte Einsatzleiter Steffen Geisenberg einen Trupp zur schnellen Brandbekämpfung ein, sodass ein Übergreifen der meterhohen Flammen auf das angrenzende Gebäude im letzten Moment verhindert werden konnte. Weitere Trupps kümmerten sich um das Verlegen der mehrere Hundert Meter langen Schlauchstrecken zu zwei unterschiedlichen Hydranten, sodass die Wasserversorgung auch weiterhin permanent an der Einsatzstelle sichergestellt war. Nachdem genügend Wasser anlag, bekämpfte man die Flammen mit mehreren Strahlrohren erfolgreich. Im Laufe des Einsatzes wurde ein Radlader einer örtlichen Firma hinzugezogen, welcher das Stroh auseinanderzog und auf einen Ablöschplatz umsetzte. Dort konnte die Feuerwehr die massiven Strohballen gezielt mit Netzmittel versehenem Löschwasser durchnässen. Eine Kutsche und weitere Technik verbrannten.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, der 50 000 Euro Schaden verursachte, ist noch unklar. Strom oder eine Fotovoltaikanlage lagen nicht an. Auch standen keine technischen Geräte unter der Scheune. Anwohner merkten vor Ort an, dass ein Auto gesehen wurde, welches gegen 22.30 Uhr den Reiterhof verließ. Ob Brandstiftung vorliegt und ob der Pkw dabei eine Rolle spielt, ermittelt nun die Polizei. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit den Ablöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

