Strohballen gehen in Flammen auf Sven Schlimpert kommt nicht zur Ruhe. Schon wieder hat es gebrannt. Der Pferdezüchter glaubt nicht an einen Zufall.

Von 230 Strohballen ist nur ein verkohlter Fleck übrig. © Dietmar Thomas

Einer seiner Mitarbeiter habe ihn am Sonntag informiert, sagt Sven Schlimpert vom gleichnamigen Reitstall in Aitzendorf. Der Mann sei in etwa 500 Metern Entfernung an dem Feld vorbeigefahren, auf dem eine Strohfeime in Flammen stand. Gegen 20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Geringswalde, Arras und Altgeringswalde alarmiert. Dazu kamen die Tanklöschfahrzeuge aus Hartha und Rochlitz. „Insgesamt waren 42 Kameraden im Einsatz“, sagt der Geringswalder Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos).

Zwar haben die Feuerwehrleute eine Wasserstrecke aufgebaut, aber viel Wasser wurde nicht gebraucht. „In Absprache mit dem Besitzer und der Polizei haben wir die Strohfeime kontrolliert abbrennen lassen, denn sie hat schon in voller Ausdehnung gebrannt“, so Arnold. Die Entscheidung sei auch gefallen, weil sich die Strohfeime auf einem Feld an der Verbindungsstraße zwischen Arras und Thesdorf befand und die nächstgelegenen Häuser in einer Entfernung von etwa 200 Metern stehen. Dadurch habe keine Gefahr bestanden, dass sie durch Funkenflug beschädigt werden könnten. „Den Qualm und die Geruchsbelästigung haben wir so gering wie möglich gehalten“, sagt der Bürgermeister. Erst gegen 6 Uhr am Montagmorgen sind die letzten Kameraden wieder ins Gerätehaus zurückgekehrt.

Das Feuer hat 230 Strohballen vernichtet. Der Sachschaden beträgt rund 5 000 Euro. Sven Schlimpert glaubt nicht an eine Selbstentzündung oder eine andere zufällige Brandursache. Das Stroh sei bereits vor etwa fünf Wochen gepresst worden. Damals sei es ganz trocken gewesen. Damit die Feime gut durchlüftet wird, seien die Ballen auf Paletten gestapelt und mit neuem Vlies abgedeckt worden. Wäre eine Selbstentzündung die Ursache, hätte damals schon etwas passieren müssen, meint Schlimpert.

Erst im vergangenen Jahr musste der Reitstall einen Schaden in Höhe von 84 000 Euro verkraften. Im Januar 2016 waren die Lager- und Technikhalle mit 600 Strohballen sowie die Getreidesilos abgebrannt. Nach Querelen mit den Behörden konnte Familie Schlimpert die Halle und die Silos bis zum Herbst vergangenen Jahres wieder aufbauen. „Mit viel Eigenleistung“, so Sven Schlimpert, der sich von der Versicherung im Stich gelassen fühlt.

