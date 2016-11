Strohballen gehen in Flammen auf

Am Freitagabend standen in Wilthen mehrere Strohballen in Flammen. © Jens Kaczmarek

Am Freitagabend gegen 19 Uhr rückten die Feuerwehren aus Wilthen und Tautewalde zu einem Brand an der Karl-Marx-Straße aus. Hier standen mehrere Strohballen in Flammen – etwa 30 Stroh- und 30 Heuballen. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass sie weitere Verstärkung brauchen. Auch für die Wehren aus Kirschau und Rodewitz gab es deshalb Alarm. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute vor Ort.

Mit einem Radlader wurden die Ballen auseinander gezogen und abgelöscht. Der starke Wind fachte die Flammen aber immer wieder an. (szo)

zur Startseite