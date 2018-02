Strohballen brennen in Heidenau An der Pillnitzer Straße ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr lässt das Stroh kontrolliert abbrennen.

Die Feuerwehr lässt den Haufen kontrolliert abbrennen.

Heidenau. Rund 100 Quader Stroh brennen derzeit in Heidenau an der Pillnitzer Straße. Der Brand ist offenbar gegen 8.30 Uhr ausgebrochen und wird nicht gelöscht, weil sich die Eigentümer in Absprache mit der Feuerwehr dazu entschieden haben, den Haufen kontrolliert abbrennen zu lassen. Nach erster Einschätzung kann sich der Brand zur Zeit nicht ausbreiten, es bestehe keine Gefahr. Es sei die kostengünstigste Variante, da das Stroh sowie unbrauchbar ist.

Die Strohballen gehören einer Firma aus Borthen und liegen seit August 2017 auf dem Grundstück. Sie sollten im Frühjahr dafür verwendet werden, das Erdbeerfeld mit Stroh abzupolstern.

Der Schaden durch das Feuer beträgt geschätzte 2 500 Euro. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes. Vor rund eineinhalb Jahren brannte ebenfalls Stroh auf diesem Grundstück. Damals hatten es Kinder angebrannt. (mf)

