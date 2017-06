Strohballen brennen in Birkwitz Nach einem Blitzeinschlag in der Nacht rückt die Feuerwehr aus. Wegen der andauernden Löscharbeiten ist der Verkehr beeinträchtigt.

Die Feuerwehr musste zum Löscheinsatz nach Birkwitz. © Marko Förster Die Feuerwehr musste zum Löscheinsatz nach Birkwitz.

360 auf einem Feld gelagerte Strohballen waren nach Blitzeinschlag in Brand geraten.

In ein Mehrfamilienhaus in Bad Gottleuba hatte offenbar ein Blitz eingeschlagen. Die Feuerwehr konnte allerdings keinen Schaden feststellen.

In Pirnas Ortsteil Birkwitz gerieten in der Nacht auf einem Feld insgesamt 360 Strohballen in Brand. Kurz nach Mitternacht entzündeten sich diese vermutlich durch Blitzeinschlag, teilt die Stadtverwaltung Pirna mit. Seit den Nachtstunden führt die Feuerwehr in diesem Bereich einen Löscheinsatz durch. Insgesamt 41 Kameraden der Feuerwehr Pirna, inklusive Hauptwache und den freiwilligen Wehren kämpfen mit Wasser und Radlader gegen Flammen und Glut. Unterstützt werden sie durch die Feuerwehr Heidenau und das THW Dippoldiswalde. Die Löscharbeiten dauern mindestens noch bis in die heutigen Abendstunden, teilt Stadtsprecher Thomas Gockel mit. „Da der Wind derzeit aus Birkwitz nach Richtung Graupa und Jessen zieht, kommt es im Bereich Naherholungszentrum und Fuchsloch an der Äußeren Pillnitzer Landstraße zu Geruchsbelästigungen durch Rauch. Die Graupaer Straße ist während des gesamten Einsatzes voll gesperrt.“

Etliche Baumstürze bei Unwetter

Generell waren die vergangenen Nachtstunden sehr arbeitsintensiv für die Kameraden der Pirnaer Feuerwehr. So mussten zahlreiche Baumstürze an der Klosterstraße, an der Schule in Graupa, an der Rosa-Luxemburg-Straße, an der Graupaer Straße und an der Kiesstraße beseitigt werden. Zusätzlich wurde die Feuerwehr auch zu Blitzeinschlägen in Gottleuba und in der Seniorenresidenz Alexa gerufen, die keine Brandfolge hatten. Insgesamt waren bisher 80 Rettungskräften im Einsatz. Die Straßenaufsicht der Stadt Pirna führt seit den Morgenstunden Kontrollfahrten im Stadtgebiet durch und beseitigt Äste und Ähnliches aus der vergangenen Nacht und inspizieren dabei auch die Gewässer. Zusätzlich reinigt die städtische Kehrmaschine außerplanmäßig die Bereiche des Stadtgebietes.

Anwohner der Pirnaer Straße in Bad Gottleuba meldeten am Abend einen Blitzeinschlag in ein Mehrfamiliehaus. Rauch würde aus dem Dach aufsteigen. Daraufhin rückten rund 30 Feuerwehrleute von Börnersdorf, Bad Gottleuba, Berggießhübel und Pirna samt Drehleiter an. Vor Ort konnten die Kameraden keinen Brand feststellen. Daraufhin rückten sie wieder ab. Eine Nachkontrolle mit Wärmebildkamera verlief negativ. Es wurde kein Brand festgestellt. In dem Haus befinden sich 15 Wohnungen. (szo/mf)

