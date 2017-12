Strohballen brennen Gleich zweimal mussten die Feuerwehren am späten Freitagabend ausrücken. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

zurück Bild 1 von 3 weiter Strohballen brannten in Böhla. © Feuerwehr Strohballen brannten in Böhla.

Bevor die Feuerwehrmänner löschen konnten, mussten sie erst eine 250 Meter lange Schlauchleitung legen.

Nun ermittelt die Polizei.

Nossen/Priestewitz. Nachdem es einen Strohballenbrand am 26. Dezember in Niederau gegeben hatte, wurden die Feuerwehren am 29. Dezember gleich zu zwei Einsätzen mit brennenden Strohballen gerufen.

Kurz vor 19.30 Uhr wurde ein solcher Brand in Höfgen bei Nossen gemeldet, der zweite kurz vor 22 Uhr in Böhla, Gemeinde Priestewitz. Hier waren mehrere Ortsteilfeuerwehren der Gemeinde Priestewitz, sowie die Feuerwehr Ebersbach, Großenhain und Niederau im Einsatz, um die unter einer offenen Halle gelagerten Strohballen löschen zu können.

Bei Minus 2 Grad mussten die Kameraden erst einmal zirka 250 Meter Schlauchleitung verlegen, bevor sie den Brand wirkungsvoll löschen konnten.

Zur jeweiligen Höhe des Schadens und zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. (J. Ruppert)

