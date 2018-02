Strinks im Konfettiregen Die Strehlaer Narren feiern mit Tausenden Zuschauern die fünfte Jahreszeit. Wie immer mit spitzen Seitenhieben.

Hella, hello, hellau – beim Karnevalsumzug in Strehla kam am Wochenende gewohnt viel Konfetti zum Einsatz. Gelegentlich mischten sich weiße Schneeflocken unter die Papierfetzen. © Sebastian Schultz

Strehla. Strehla hat schon besseres Karnevalswetter erlebt. Grauer Himmel, Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, nicht die besten Voraussetzungen für einen Festumzug. Doch die Strehlaer Narren lassen sich von der eisigen Kälte den Spaß nicht verderben. Pünktlich 14 Uhr setzt sich am vergangenen Sonntagnachmittag der erste Umzugswagen in Bewegung. Die Party kann beginnen.

Über 60 sogenannte „Bilder“ ziehen in diesem Jahr unter dem Motto „Olympiade 2018 in ganz Strinks“ durch die Straßen der Stadt. Hunderte Narren tanzen auf den Wagen, trällern Partylieder und werfen Bonbons in die Menge. Angeführt wird die Parade in gewohnter Manier von den Jecken des Strehlaer Carnevals Club (SCC), der dieses Jahr seine 42. Saison feiert. Und Präsident Herbert Naumann gibt alles, damit die Partylaune der Narren auf die Besuchermenge überschwappt. „Seid gegrüßt, Strinkser. Wir feiern die fünfte Jahreszeit. Strehla, hella, hello, hellau.“ Hunderte Male schallt dieser Refrain an diesem Tag durch die Gassen der Nixenstadt. Die Jecken können nicht genug von ihm haben.

Tausende Zuschauer säumen die Strehlaer Gassen, von der Hauptstraße am Markt vorbei über die Oschatzer Straße, sie stehen auf den Bordsteinen und recken ihre Köpfe nach den Umzugswagen. Die Veranstalter werden im Nachhinein sicherlich von exakt 11 111 Besuchern sprechen. Doch während die Narren auf ihren Wagen auf und ab hüpfen und sich selbst am meisten einheizen, kämpfen die Besucher gegen die Kälte. Viele von ihnen sind in dicke Jacken, Kapuzen, Mützen und Handschuhe gehüllt, doch an irgendeiner Stelle dringt die Kälte doch durch die Sachen. Da hilft nur Mitfeiern und Abtanzen. Auch wenn die Energie und Freude der Jecken auf den Umzugswagen unübertroffen bleibt.

Ebenso wie ihre Seitenhiebe. Denn wenn Strehla zum Narrenland wird, dürfen die flotten Sprüche nicht fehlen. Das Motto macht es den Karnevalisten leicht. So geht es schnell über lokale Themen wie ehrenamtliches Engagement und das Bemühen um den Status als Grundzentrum hinaus in die weite Welt. Die Narren nutzen die Steilvorlage der Olympischen Spiele und arbeiten sich vor allem am Doping ab. Während an einem Wagen der Bluttausch für russische Athleten angeboten wird, gibt es an dem anderen Urinproben von Russlands Präsident Wladimir Putin höchstpersönlich. Dazu sind noch ein paar mobile Dopingküchen unterwegs. Zwischendrin, gleich mehrmals, Nordkoreas oberster Führer Kim Jong-un. Jedes Bild ist garniert mit einem kecken Spruch, der aber nicht immer politisch sein muss. „Meine Figur verdanke ich Rittersport.“

Auch so mancher Fernsehsender bekommt sein Fett weg. Ein Mann zieht mit überdimensionierter Kamera durch die Straßen und tut, als ob er die Menge filmt. Auf seinem Kopf ein Schild, das auf Filmaufnahmen für eine Sendung über den Osten verweist und die Gefilmten auffordert, möglichst bedrückt dreinzuschauen.

Direkt dahinter fährt die Dschungel-Olympiade, die mit Promi-Weitwurf lockt. Einmal im Jahr ist Strehla mehr als eine kleine Stadt, die um den Status als Grundzentrum kämpft. Am Tag des Festumzugs ist die Welt zu Gast in Strehla und ruft hella, hello, hellau.

Mittlerweile hängt der Geruch von abgefeuerten Konfettikanonen in der Luft, die Bässe dröhnen durch die Stadt. Es duftet nach Partyzeit. Irgendwann ist es so kalt, dass der Regen gefriert und Schneeflöckchen zwischen dem Konfetti durch die Luft segeln. Ein Himmel übersät mit weißen Punkten. Der Spruch am letzten Wagen ist dann bei aller Feierei fast schon philosophisch. „Liebe das Leben, das du lebst. Lebe das Leben, das du liebst.“ Das Zitat von Bob Marley könnte für den Karneval kaum passender sein. Die Strehlaer Narren lieben und leben ihr jährliches Fest.

Kaum ist der Umzug am Markt vorübergezogen, strömt die Menschenmenge auseinander. Die einen eilen den Karnevalisten auf der Suche nach einem neuen Beobachtungsposten hinterher, die anderen schlendern zu ihren warmen Autos. Zurück bleibt ein Meer aus Konfetti, unter dem der Asphalt hervorschimmert. (SZ)

