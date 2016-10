Striezelmarktfichte wird gefällt Der Striezelmarkt findet in diesem Jahr zum 582. Mal statt. Sonnabend wird der Baum nach Dresden transportiert.

So sah der Baum im vergangenen Jahr auf dem Striezelmarkt aus. Der diesjährige kommt aus Pulsnitz. © Sven Ellger

Jetzt wird es ernst: Seit über einem Jahr ist eine Pulsnitzer Fichte als Weihnachtsbaum für den Dresdner Striezelmarkt im Gespräch: Nun rückt das Fällkommando mit der Kettensäge an. In einem Privatgrundstück auf der Fabrikstraße steht der mächtige Baum. Ab 7 Uhr am kommenden Sonnabend, dem 29. Oktober, ist großer Bahnhof auf der Fabrikstraße für den künftigen Weihnachtsbaum. Dann rückt auch Kran- und Transporttechnik in großem Stil an.

Denn die Stadt Dresden steckt jetzt mitten in den Vorbereitungen für den Striezelmarkt. Am Mittwoch wurden auf dem Altmarkt die ersten Markierungen für die Buden gesetzt, damit jede Hütte ihren Platz findet. Am Dienstag, dem 1. November, beginnt der Aufbau des 582. Dresdner Striezelmarktes. Keine 30 Tage sind es mehr, dann gehen hier die Lichter an. Eröffnung ist am 24. November, dem Donnerstag vor dem 1. Advent - alle Jahre wieder.

Zuerst steht auf dem Altmarkt allerdings immer der Weihnachtsbaum. Mit einer Höhe von 23 Metern ist er der Mittelpunkt und braucht den meisten Platz beim Aufbau. Deshalb wird die Fichte bereits am Sonnabend in Pulsnitz gefällt und nach Dresden transportiert. Gegen 13.30 Uhr soll der Baum ankommen und aufgestellt werden. Publikum ist herzlich willkommen.Die Fichte steht auf dem Grundstück von Birgit Bohlmann. Sie schlug den Baum für den Striezelmarkt vor. Die Fichte sei leider die Ursache für Feuchtigkeit am Gebäude aus den 1930er-Jahren. Es sei ein wunderschöner Baum, nur für das Haus eben nicht mehr so gut. So wäre es schön, wenn die Fichte einen Weihnachtsmarkt schmücken könnte, hatte sie bereits in der Vergangenheit gesagt. Nun soll er sogar auf den Striezelmarkt kommen. (szo)

