Striezelmarktfichte auf dem Weg nach Dresden

Die fünf Tonnen schwere Rotfichte wurde in Pulsnitz auf einen Lkw geladen. Anschließend kommt sie über die Autobahn nach Dresden. © Rocci Klein

Der Baum kommt zuerst! Auch wenn bis Weihnachten noch fast zwei Monate Zeit ist, wird in Dresden schon am Samstag die Fichte für den Striezelmarkt aufgestellt. Wir begleiten den Baum auf seinem Weg von der Fällung in Pulsnitz bis auf den Dresdner Altmarkt, wo er am Nachmittag aufgestellt werden soll:



11.40 Uhr: Jetzt erreicht uns auch ein Foto von der Autobahn. Hinter dem Lastwagen mit der Fichte rollt der Verkher etwas langsamer. Wie unser Reporter, der den Baum an einer Autobahnüberführung bei Wachau abgepasst hat, mitteilte, ist auch in der Gegenrichtung (nach Görlitz) aktuell die A4 dicht. Grund dafür ist jedoch kein Weihnachtsbaum, sondern ein Unfall.



11.10 Uhr: Inzwischen ist der Lkw mit der Rotfichte auf der Autobahn. Die Fahrt nach Dresden verläuft planmäßig. In der Landeshauptstadt wurde in der vergangenen Woche übrigens schon viel über den Striezelmarkt diskutiert. Die Tourismuswirtschaft fordert die Verlängerung des Marktes. In diesem Jahr ist die Zeit vom 24. November bis zum 24. Dezember festgelegt. Die Touristiker wollen die Erlaubnis, ihn bereits am Samstag davor zu öffnen – am Totensonntag die Buden geschlossen zu lassen – und bis zum 6. Januar zu verlängern. So haben wir darüber berichtet: „Wie lange soll der Striezelmarkt öffnen?“



11.00 Uhr: In diesem Jahr ist bei der Verladung des Baumes alles gut gegangen. Vor zwei Jahren passierte jedoch ein Missgeschick. Damals brach beim Anheben einer in Kreischa gefällten Fichte der Stamm.. Die Stadt musste sich schnell um Ersatz bemühen.

10.30 Uhr: Der Baum ist unterwegs. Jetzt geht es über die A4 nach Dresden. Gegen 13.30 Uhr wird der Baum erwartet. Dann beginnt das Aufstellen. Die Vorbereitungen dafür wurden schon in den letzten Tagen getroffen. Bereits am Mittwoch sind auf dem Altmarkt die ersten Markierungen gesetzt worden. Jede Hütte und natürlich der Baum in der Mitte müssen schließlich an ihren Platz. Die Eröffnung des Striezelmarktes ist am 24. November, dem Donnerstag vor dem 1. Advent.

7.30 Uhr: Jetzt geht es der 1937 gepflanzten Fichte so langsam an den Kragen - beziehungsweise Stamm. Die Spezialfirma Andreas Deppner Baumpflege & Höhenarbeiten aus Dresden rückt mit zwei Kränen sowie einem Tieflader an, um den fünf Tonnen schweren Baum abzuholen. Besitzerin Birgit Bohlmann (63) sagt, während im Hintergrund schon die Motorsäge knattert: „Ich freue mich, dass mein Baum drei Monate lang die Besucher in Dresden erfreuen wird.“ Den Fall der Fichte beobachtet die Frau mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Der Baum wurde von meinem Vater gepflanzt und gehörte seitdem zum Haus dazu. Nun ist der Baum zwar tot, aber er hat ein würdevolles Ende.“ Unterdessen wird die Fichte auch schon verladen.

7.00 Uhr: Schon am frühen Morgen haben die Arbeiten in der Fabrikstraße in Pulsnitz begonnen. Dort steht eine 23,5 Meter hohe Rotfichte. Diese gehört der Familie Bohlmann. Diese hatte den Baum bereits letztes Jahr zur Wahl gestellt - aber nicht gewonnen. Dieses Jahr veranstaltete die Stadt keine Online-Abstimmung und entschied sich für den Vorjahreszweiten.

