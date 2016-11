Striezelmarkt und Alternativen

A wie altes Handwerk: Wer wissen will, wie Uropa und Uroma vor mehr als hundert Jahren über Weihnachtsmärkte geschlendert sind, ist beim Advent auf dem Neumarkt richtig. Holzschnitzer, Goldschmiede, Lederer und Kerzengießer zeigen ihr handwerkliches Geschick und ihre Waren. Schaschlik, Punsch und Bio-Gebäck sättigen auf dieser weihnachtlichen Zeitreise. Historisches Flair beim Advent auf dem Neumarkt : Täglich geöffnet vom 25.11. bis 22.12. von 11–22 Uhr und am 23.12.2016 von 11–20 Uhr.

B wie Budenzauber: Die interaktive Karte zeigt die Weihnachtsmärkte im Zentrum der Stadt und die kleinen Adventsmärkte in den Stadteilen sowie die Eisbahnen.

C wie Chöre: Oh Du Fröhliche - was wäre Weihnachten ohne die Musik? Es tönen die Stimmen in Kirchen und auf Plätzen, traditionelle Weihnachtslieder treffen auf Gospel und wer beim Punsch nicht panscht, trällert gewiss besonders schön - zum Beispiel beim Eisstockschießen.

D wie dänischer Glögg: Auf dem Augustusmarkt an der Hauptstraße wird international geschmaust. Dänischer Glögg, schwedischer Julskinha, Weihnachtsbredele aus dem Elsass oder italienischer Pandoro werden in den weißbezipfelten Zelten angeboten. Augustusmarkt : vom 25.11. bis 23.12. täglich 11–21 Uhr; Fr. und Sa. bis 22 Uhr, Sa. und So. ab 10 Uhr.

E wie Eisstockschießen: Auch ohne Schnee und Berge feiern Dresdner auf dem Postplatz Hüttengaudi und Après-ski. Wem es zu heiß wird, geht raus auf die Curlingbahn zum Eisstockschießen. Statt auf Eis schlittern die Pümpel übers spiegelglatte Kunstharz. Dresdner Hüttenzauber am Postplatz: täglich geöffnet vom 25.11. bis 23.12. von 12–24 Uhr.

F wie Fest der Familie: Damit sich Klein und Groß gemeinsam amüsieren können, gibt es viele Karussells. Keine Tempobolzer oder Magenumdreher, sondern beschauliche Modelle wie Riesenräder oder sich drehende Pferde.

G wie Glanzlichter: Wer die abendliche Stimmung im Foto einfangen möchte, verzichtet dabei lieber auf den Blitz, dreht stattdessen die ISO-Zahl hoch und sucht sich einen festen Halt.

H wie Heiligabend: Die meisten Weihnachtsmärkte enden bereits einen Tag zuvor, damit noch genug Zeit bleibt zum Kaufen und Einpacken der Geschenke sowie zum Schmücken des Baumes.

I wie Ikonen: Ikonen sind bei den orthodoxen Christen „Fenster“ in die himmlische Wirklichkeit. Sie werden von einem Ikonenschreiber entworfen und gearbeitet. Die 40 Tage vor Christi Geburt beginnt für alle Christen eine Fastenzeit. In der orthodoxen Kirche beginnt diese Zeit mit einem Marienfest. In der Heiligen Nacht halten die Gläubigen eine Nachtwache mit religiösen Liedern und Gebeten vor der Ikone, die die Geburt Jesu darstellt.

J wie Jahreszeit: Was für den Rheinländer der Karneval, ist für den Dresdner der Weihnachtsmarkt. Wie dort bei der fünften Jahreszeit beginnt auch in Elbflorenz in den Adventswochen eine eigene Zeit: Es ist trubeliger in der Innenstadt, Scharen von Fernbusfahrern sind täglich auf der verzweifelten Suche nach Parkplätzen, selbst abends sind die Straßen voller glühweinfröhlicher Menschen, die Hotels sind ausgebucht, der Rubel rollt – nicht nur rund um den Striezelmarkt. Die Stadt vermarktet sich als Weihnachtshauptstadt. Und zur Striezelmarkt-Eröffnung gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche.

K wie Kalender: Natürlich öffnet jeder gerne täglich sein persönliches Türchen, doch ein origineller Kontrast zu der Friemelei sind die öffentlichen Fenster der Neustadt zum Advenster. Schon allein das herzallerliebste Plakat ist ein Hingucker.

L wie Lichterglanz: Buden, Bäume und Girlanden – alles leuchtet, alles strahlt. So auch bei den Dresdner Winterlichtern auf der Prager Straße. Das Glanzlicht setzt der Weihnachtsbaum, der stündlich illuminiert wird. Dresdner Winterlichter : vom 25.11. bis 23.12. täglich von 10–21 Uhr.

M wie Maria. So heißt die Mutter von Jesus. Dessen Vater trägt den Namen Josef, doch der Buchstabe war schon weg.

N wie Nikolaus: Alle Stiefel vor die Tür - am 06. Dezember wird abgerechnet. Muss sich Santa Claus in der angloamerikanischen Welt durch den Kamin zwängen, begnügt sich der hiesige Vertreter der rotbemäntelten Zunft mit einem Gang durchs Treppenhaus.

O wie Oblaten: Die runden Scheiben aus leichtem Esspapier geben in dieser kalorienreichen Zeit besonders dem LebkuchenHalt und natürlich auch den Makronen.

P wie Pulsnitzer Fichte: Sie steht wie eine Eins, obwohl sie nur die Nummer drei ist. Der Striezelmarktbaum stammt dieses Jahr aus Pulsnitz. Die Rotfichte stand seit 1934 im Garten der Familie Bohlmann. Groß, grün und gerade gewachsen. Ideale Eigenschaften fürs Striezelbaum-Casting – der Wahl, bei der die Dresdner über den Baum für den Striezelmarkt abstimmen konnten. Dort landete sie vergangenes Jahr auf dem dritten Platz. Ihr Auftritt wäre erst 2017 gekommen. Weil die Rotfichte jedoch bedrohlich nah am Haus der Bohlmanns wuchs, musste sie ein Jahr eher fallen, um lichtergeschmückt am Altmarkt auferstehen zu können: 22 Meter hoch, fünf Tonnen schwer. 582. Dresdner Striezelmarkt vom 24.11. bis 24.12.: Eröffnung am 24.11., 16–21 Uhr; täglich geöffnet von 10–21 Uhr; am 24.12. 10–14 Uhr.

Q wie Quengeln: Dieser zutiefst menschliche Wesenszug gehört auch zum Besuch eines Weihnachtsmarktes dazu, wegen der vielen Verlockungen. Und am Ende sind alle wieder Engel.

R wie Romantik: Am Schloss lockt der Markt mit historischem Flair. Nebenan können Schlittschuhläufer auf der Eisfläche im Hof des Taschenbergpalais’ kreiseln. Romantischer Weihnachtsmarkt : vom 28.11. bis 24.12., sonntags bis donnerstags 11–20 Uhr, freitags und samstags 11–21 Uhr, am 24.12 bis 14 Uhr.

S wie Striezeltaler: Deutschlands ältester Weihnachtsmarkt hat eine eigene Währung: Für zehn Euro gibt es elf Striezeltaler. Sie eignen sich zum Zahlen, Verschenken und Aufheben, aber noch besser fürs Glücksspiel Kopf oder Zahl. Kleiner Tipp: Kopf gewinnt immer. Zu kaufen gibt’s sie in den Dresden Informationen in der QF-Passage und im Hauptbahnhof sowie auf dem Striezelmarkt.

T wie Tradition: Töpferwaren, Glaskunst und Spitze aus dem Vogtland, das und vieles mehr gibt es auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt rund um die Frauenkirche. Traditioneller Weihnachtsmarkt : geöffnet vom 27.11. bis 24.12.; sonntags bis donnerstags 10–21 Uhr, freitags/samstags 10–23 Uhr, am 24.12. 10–14 Uhr

U wie Umsteigen: Das Transportmittel der Wahl für die Weihnachtsmärkte ist natürlich die Straßenbahn oder der Bus – kein Parkplatzstress, kein Glühweinstress,

V wie verkaufsoffener Sonntag: Kaufen, kaufen, kaufen. Wem am 2. Advent das Angebot auf den Märkten nicht genügt, kann sich von 13 bis 18 Uhr in Dresdens Geschäften umsehen.

W wie Wünsche: Da sollte eigentlich keiner offen bleiben.

X wie X-mas: Ja, ja, immer diese Anglizismen, aber in Dresden hat so neumodisches Zeugs keine Chance.

Y wie Yule log: Holz vor der Hütte – der Weihnachtsscheit, stammt aus der Zeit der Wikinger. Yul oder Jul war die Zeit der Wintersonnenwende und für Wikinger von besonderer Bedeutung: Die Nacht vom 21. auf den 22. Dezember ist die längste Nacht des Jahres. An diesem Tag beginnt im Kalender der Winter.